Кадилак преследва спонсорска сделка за 70 милиона долара

Новият отбор във Формула 1 Кадилак може съвсем скоро да обяви съюз с основен спонсор, който ще осигури 70 милиона долара на тима, макар и за няколко сезона, а не само за една година.

Информацията не е потвърдена от тима, но беше съобщена от Sports Business Journal, като оттам направиха уточнението, че не става въпрос за договора на тима с американска алкохолна марка, обявен вчера. Шефът на Кадилак Греъм Лоудън (на снимката) вече отказа коментар по темата.

След ограничаването на разходите на отборите във Формула 1 и нарастването на интереса към шампионата, отборите събират все повече и повече спонсори. Смята се, че най-големите тимове си осигуряват около 100 милиона долара на сезон от най-големите си рекламодатели и Кадилак явно има шанс да постигне сериозен напредък в това отношение без отборът да е записал и един състезателен километър.

Според изданието, ако парите бъдат налети в Кадилак за един сезон – между 50 и 70 милиона долара, то рекламодателят ще получи възможност да промени името на тима и да добави своята марка към тази на Кадилак.

В същото време от SBJ акцентираха на факта, че интересът сред спонсорите към Кадилак е нараснал сериозно основно заради ангажимента на автомобилния гигант Дженерал Мотърс към програмата за Формула 1 и сигурността относно развитието на отбора в дългосрочен план.

