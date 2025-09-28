Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Волейболистите на България излизат във финала на Световното първенство във Филипините срещу актуалния планетарен шампион Италия. Двубоят, който ще реши титлата на 21-ия Мондиал, стартира в 13:30 часа в 20-хилядната зала Mall of Asia Arena в Манила. Родните национали, които накараха цялата ни нация да мечтае с тях, излизат с високо вдигнати глави и надежда да направят цял един народ щастлив. Във волейбола България им 13 медала от големи първенства, но нито един от тях не е златен. Дано, този път късметът също е на страната на "лъвовете", които да успеят да детронират "Скуадра адзура" и да запишат имената си със "златни" букви в историята на родния спорт и световния волейбол, ставайки едва осмата държава на планетата със световна титла при мъжете.

По пътя до мача за титлата водените от Джанлоренцо Бленджини „лъвове“ записаха три последователни победи в своята група "Е", побеждавайки отборите на Германия (3:0), Словения (3:2) и Чили (3:0). На осминафиналите българите не срещнаха особени затруднения срещу тима на Португалия и спечелиха с категоричното 3:0, за да се стигне до драматичния четвъртфинал срещу САЩ. В него „янките“ поведоха с 2:0, но „лъвовете“ не се предадоха и постигнаха знаменит обрат, за да спечелят с 3:2 и да се класират за полуфиналната фаза. На полуфинала вчера отборът на Чехия беше надигран от нашите момчета с 3:1 гейма, като тимът ни излиза за златото след шест поредни победи и спечелени 18 гейма, а загубените сетове до този момент са пет.

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

Тимът ни е единственият без поражение на този Мондиал, като освен това е и най-младият на първенството. Един от лидерите на отбора Александър Николов на практика си гарантира приза за топ реализатор на турнира с невероятните 150 точки до момента, като има преднина от 55 точки пред най-близкия си преследвач преди финала. Именно той стряска най-много италианците, които го познават отлично, тъй като кара своя четвърти сезон на Апенините.

6 от 6! България е единственият отбор без загуба на СП

Това е втори финал в историята на България, като в първия родния тим отстъпва в София срещу ГДР през 1970 година. Тогава българският отбор губи с 2:3 във финалния двубой в столичната зала "Фестивална" и остава със сребърните медали от първенството на планетата.

55 години по-късно България отново ще спори за световното злато

Противникът обаче е фаворит в мача и това е напълно нормално, след като излиза да защитава световната си титла, а треньорът им Фернандо Де Джорджи е единственият в историята на този спорт с пети финал на световно първенство в кариерата си като треньор и състезател. Италия разпиля европейския шампион Полша на полуфинала с 3:0, като това бе пета чиста победа на "адзурите" и четвърта поред. Шампионите от Италия стартираха турнира в група "F" с чиста победа 3:0 над Алжир, след което допуснаха загуба във втората си среща от надпреварата срещу Белия с 2:3, което им коства първото място в групата, която бе завършена с победа 3:0 над Украйна. Последваха победи с по 3:0 над Аржентина в осминафинала, 3:0 над Белгия в четвъртфинала, както и сега над Полша в полуфинала.

Световният шампион Италия срази Полша и среща България на финала!

Италия има цели четири световни титли (1990, 1994, 1998 и 2022 година), като в исторически план единствено Съветският съюз има повече - шест. Селекционерът на “Скуадра адзура” Фердинандо Де Джорджи има феноменалното постижение да е притежател на златен медал от всичките световни титли на Италия - първите три като състезател, а при четвъртата като треньор. Иначе този финал е под №6 за "адзурите" на световно първенство, като последните им четири са винаги завършвали с триумф.

Интересното е, че селекционерът на България Бленджини води Италия до Олимпийските игри в Токио 2021 година, когато след отпадането от Аржентина на четвъртфиналите бе заменен именно от Де Джорджи. Преди това на Игрите в Рио де Жанейро 53-годишният специалист изведе тима до финал, загубен от Бразилия, но дано сега съдбата бъде на негова страна и се изкачи на най-високия връх в кариерата си с нашите таланти, разплаквайки феновете на волейбола в родната му Италия.

Финалът ще бъде 9-ият двубой между България и Италия на СП

Според регламента шампионът ще получи рекордните 1 000 000 долара, а неговият подгласник ще си тръгне от Манила с 500 000 долара. Завършилият на третото място тим ще прибере 250 000 долара.

България излиза в битка за 1 милион долара

Финалната среща ще бъде излъчена на живо от 4 български телевизии MAX Sport 2, bTB, Нова телевизия и БНТ 1.