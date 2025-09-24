Популярни
МАРТО БОЙЧЕВ С НАГРАДА ЗА ИГРАЧ НА КРЪГА
  Волейбол
  2. Волейбол
Италия смаза Белгия и е първия полуфиналист на Световното

  • 24 сеп 2025 | 12:22
  • 1529
  • 0

Настоящият шампион Италия ще продължи да защитава титлата си на Световното първенство във Филипините. Момчетата на Фердинандо Де Джорджи буквално смазаха Белгия с 3:0 (25:13, 25:18, 25:18) в първия мач от 1/4-финалите на Мондиал 2025, игран тази сутрин пред около 3000 зрители в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити.

Така "Скуадра адзура" се класира напред към полуфиналите на турнира. Там Италия очаква победителя от втората 1/4-финална среща по-късно днес между олимпийския вицешампион Полша и приятната изненада Турция.

Полуфиналът на Италия пък ще бъде в събота (27 септември) от 13,30 часа българско време по предварителна програма.

Белгия пък отпада на 1/4-финалната фаза, но ще запише най-доброто си класиране в историята си.

Италия показа безмилостна игра в първия гейм, който завърши с убедителното 25:13 след блокада на Роберто Русо. Нещата за "червените дяволи" леко се подобриха във втората част, но все още на полето имаше един отбор, този на Италия - 25:18 след нов успешен блок на Русо. В третия гейм Белгия удържа равенството до 10:10, след което Италия се откъсна, за да спечели след 25:18 и 3:0 след силен ас отново на Роберто Русо.

Най-полезни за Италия станаха Роберто Русо (4 блока и 2 аса), Алесандро Микиелето (4 аса) и Матиа Ботоло съответно с 12, 11 и 10 точки за победата.

За тима на Белгия Ферре Регерс реализира 13 точки, а капитанът Сам Деруу завърши с 11 точки (1 ас).

ИТАЛИЯ - БЕЛГИЯ 3:0 (25:13, 25:18, 25:18)

ИТАЛИЯ: Симоне Джанели 4, Юри Романо 7, Алесандро Микиелето 11, Матиа Ботоло 10, Роберто Русо 12, Джовани Гарджуло 5 - Фабио Балазо-либеро

Старши треньор: ФЕРДИНАНДО ДЕ ДЖОРДЖИ

БЕЛГИЯ: Стайн Д'Хулст, Ферре Регерс 13, Сам Деруу 11, Матайн Десмет 6, Пиетер Куулман 6, Самуел Фафшампс 2 - Горик Лантсогт-либеро (Сеппе Ван Хойвеген, Базил Дермо, Вуут Д'Хеер, Сеппе Роти 1, Зимон Пласке)

Старши треньор: ЕМАНУЕЛЕ ДЗАНИНИ.

Снимки: en.volleyballworld.com

