  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов на практика си гарантира приза за топ реализатор на Световното

Алекс Николов на практика си гарантира приза за топ реализатор на Световното

  • 27 сеп 2025 | 11:56
  • 27536
  • 11

Александър Николов на практика си гарантира приза на топ реализатор на Световното първенство по волейбол за мъже още преди изиграването на финалните три двубоя във Филипините.

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!
Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

По време на полуфиналния сблъсък срещу Чехия родният национал заби общо 31 точки и така вече има 150 от началото на Мондиала. Николов има аванс от цели 55 пункта пред своя най-близък преследвач, който все още участва на Световното – Патрик Индра от Чехия, чийто съотборник Лукаш Васина е със 79 точки.

55 години по-късно България отново ще спори за световното злато
55 години по-късно България отново ще спори за световното злато

Алесандри Микиелето от Италия е със 70, докато неговият съотборник Матиа Ботоло е с 62. От поляците най-резултатни до момента на Мондиала са Бартош Курек и Камил Семенюк, които обаче имат по едва 57 точки.

Джанлоренцо Бленджини: Вече мислим за утре! Ще трябва да вложим цялата си ментална енергия
Джанлоренцо Бленджини: Вече мислим за утре! Ще трябва да вложим цялата си ментална енергия

На фона на тази статистика е практически сигурно, че Александър Николов няма да бъде изпреварен и ще завърши Световното като реализатор №1. Българинът е с най-много успешни атаки на шампионата със 133, а втори зад него с 93 е Фере Регерс.

Снимки: Startphoto

