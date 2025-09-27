Алекс Николов на практика си гарантира приза за топ реализатор на Световното

Александър Николов на практика си гарантира приза на топ реализатор на Световното първенство по волейбол за мъже още преди изиграването на финалните три двубоя във Филипините.

По време на полуфиналния сблъсък срещу Чехия родният национал заби общо 31 точки и така вече има 150 от началото на Мондиала. Николов има аванс от цели 55 пункта пред своя най-близък преследвач, който все още участва на Световното – Патрик Индра от Чехия, чийто съотборник Лукаш Васина е със 79 точки.

Алесандри Микиелето от Италия е със 70, докато неговият съотборник Матиа Ботоло е с 62. От поляците най-резултатни до момента на Мондиала са Бартош Курек и Камил Семенюк, които обаче имат по едва 57 точки.

На фона на тази статистика е практически сигурно, че Александър Николов няма да бъде изпреварен и ще завърши Световното като реализатор №1. Българинът е с най-много успешни атаки на шампионата със 133, а втори зад него с 93 е Фере Регерс.

