  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България излиза в битка за 1 милион долара

България излиза в битка за 1 милион долара

  • 27 сеп 2025 | 13:13
  • 39637
  • 14

Националният отбор на България по волейбол за мъже ще излезе в битка за 1 милион долара в утрешния финал на Световното първенство във Филипините.

Според регламента шампионът ще получи рекордните 1 000 000 долара, а неговият подгласник ще си тръгне от Манила с 500 000 долара. Завършилият на третото място тим ще прибере 250 000 долара.

Отделно ще има премии и за играчите, които попаднат в идеалния отбор, както и за най-полезния състезател на турнира. Той ще получи 100 000 долара, а най-добрите играчи на своите постове ще приберат премия от по 50 000 долара.

Съперник на „лъвовете“, който достигнаха до финала след победа с 3:1 срещу Чехия по-рано днес, утре ще бъде победителят от втория полуфинален сблъсък, в който един срещу друг се изправят двата водещи отбора в световната ранглиста Полша и Италия.

Снимки: Startphoto

