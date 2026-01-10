Популярни
Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

  • 10 яну 2026 | 15:36
  • 4755
  • 5

Националният защитник Росен Божинов от Роял Антверп отива в Серия “А”, където ще подпише с Пиза, съобщи "Скай Спорт". Tрансферът е за около 5 млн. евро, а според Джанлука Ди Марцио сделката е финализирана.

Божинов е само на 20 години, а преди няколко месеца дебютира за българския национален тим в световните квалификации.

Той подсили Антверп преди точно две години с трансфер от ЦСКА 1948 срещу 500 000 евро, по информация на “Трансфермаркт”. Сега клубът от Бистрица ще получи процент от трансфера. Този сезон Росен Божинов се наложи в състава на белгийския клуб и записа 17 мача и един гол в тях.

В италианския шампионат обаче Божинов го очаква сериозно предизвикателство, защото Пиза е на последно място и ще се бори за оцеляването си. Отборът е в криза, като има само една победа от август насам. Наставник на тима е Алберто Джилардино, като днес Пиза играе срещу Удинезе.

Преди дни имаше информация, че българинът е следен още от Аталанта и Болоня.

