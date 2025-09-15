Световно първенство: България 2:0 Словения! Следете мача ТУК!

Волейболистите от национален отбор на България ще изиграят днес втория си мач от Група Е на Световното първенство във Филипините.

Момчетата на Джанлоренцо Бленджини водят на силния тим на Словения с 2:0 (25:19, 25:14) в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити във втория си мач от Група Е на Световното първенство във Филипините.

Двубоят ще бъде даван на живо по MAX Sport 2.

Българските "лъвове" стартираха страхотно на турнира, след като пречупиха Германия след 40:38 в първия гейм за крайната победа с 3:0. Така България има реални шансове да продължи напред към следващата фаза на Мондиал 2025.

От друга страна Словения започна с безпроблемна победа срещи считания за аутсайдер отбор на Чили също с 3:0 гейма.

За последно България и Словения играха помежду си в тазгодишната Волейболна Лига на нациите, като на турнира в Бургас в края на юни "трикольорите" спечелиха с 3:1 гейма.

Алекс Николова атакува по блокадата и България поведе с 3:0. Единична блокада на Мартин Атанасов направи резултата 6:2. Пайп на Аспарух Аспарухов и 7:2. Фабио Соли взе прекъсване за Словения. Блокада на Илия Петков и Мартин Атанасов - 8:2. Технична атака на Мартин Атанасов - 9:2. Уникално пускане на Симеон Николов - 10:3.

moni nikolov signori

welcome back simone giannelli 🪄 pic.twitter.com/hGEGGPTHNk — agnese | italvolley era (@vocidistratte) September 15, 2025

Атака на Аспарух Аспарухов по диагонала от зона 2 - 13:6. Ник Муянович атакува успешно и Словения намали до 9:13. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Атака на Алекс Николов и 14:10. Аспарух Аспарухов отигра в атака за 18:14. Ас на Мартин Атанасов - 19:14. Алекс Николов атакува много трудна топка по острия диагонал от зона 4 - 20:15. Илия Петков атакува в центъра за 21:15. Перфектна комбинация Симеон Николов - Илия Петков - 23:17. Фабио Соли взе второ прекъсване за Словения. Ник Муянович би сервис в мрежата и геймбол за националите 24:18. Ник Муянович атакува в аут и България спечели първата част с 25:19.

Отлична атака на Алекс Николов и 1:0. Илия Петков атакува в центъра за 2:0.Ас на Аспарух Аспарухов и 3:0. Ален Пайенк атакув в мрежата - 4:0. Тончек Щерн атакува в аут - 6:1. Технична атака на Алекс Николов от втора линия - 7:1. Фабио Соли взе прекъсване за Словения. Ас на Симеон Николов направи резултата 10:6. Технична атака на Аспарух Аспарухов - 11:7. Жига Щерн атакува в мрежата - 12:7. Блокада на Алекс Грозданов - 12:7. Единична блокада на Алекс Николов срещу атака на Тончек Щерн - 13:7. Фабио Соли взе второ прекъсване за Словения. Троен български блок спря атака на Лука Маврот - 16:7. Атака на Аспарух Аспарухов от зона 4 по диагонала - 17:8. Нова отлична комбинация в центъра Симеон Николов - Илия Петков - 18:9. Алекс Николов атакува технично над двойна блокада за 19:10. Алекс Николов атакува мощно от зона 2 по диагонала за 20:10. Нова отлична комбинация Симеон Николов - Алекс Николов - 21:11. Двойна българска блокада спяря атака на Тончек Щерн - 22:11.

Manda foto do cacete Bulgária 🇧🇬 pic.twitter.com/9Lv8ys80VO — VolleyProNews 🇦🇲 (@volleypronews) September 15, 2025

Пайп Аспарух Аспарухов - 23:13. Фантастичен пайп на Алекс Николов и геймбол за националите - 24:14. Ас на Мартин Атанасов и България спечели втората част с 25:14.

Отлична атака на Илия Петков в центъра за 2:2. Страхотна пусната топка от Симеон Николов - 3:3. Алекс Николов атакува технично - 4:4. Сервис на Симеон Николов със 117 км/час и България поведе с 5:4.

БЪЛГАРИЯ - СЛОВЕНИЯ 2:0 (25:19, 25:14, 5:4)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

СЛОВЕНИЯ: Грегор Ропрет, Тончек Щерн, Ник Муянович, Жига Щерн, Ален Пайен, Ян Кожамерник - Яни Ковачич-либеро-либеро (Нейч Найдич, Грега Окроглич-либеро, Лука Маврот)

Старши треньор: ФАБИО СОЛИ.

Снимки: en.volleyballworld.com