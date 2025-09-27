Световният шампион Италия срази Полша и среща България на финала!

Българският национален отбор по волейбол ще се изправи срещу тима на Италия на финала на световното първенство във Филипините.

Битката за титлата е в неделя, 28 септември, от 13:30 часа.

Ето в колко часа утре ще играе България на финала и къде може да го гледате

Италия се класира за мача за златните медали, след като във втория полуфинал победи тима на Полша с 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

Това бе повторение на последния финал на Световното първенство от преди три години, спечелен от Италия с 3:1 в Катовице, както и финалът на Лигата на нациите от тази година, в който победител бе тимът на Полша с убедителното 3:0 в китайския град Нинбо.

Niedziela 28.09 Finały MŚ

mecz o brąz 8:30 🇨🇿Czechy vs Polska🇵🇱

mecz o złoto 12:30 🇧🇬Bułgaria vs Włochy🇮🇹



foto: Volleyball World pic.twitter.com/tY4v9v2Zfp — Ewa Mac (@EwaMac1) September 27, 2025

Старши треньорът на Полша Никола Гърбич не можеше да разчита в този двубой като титуляри на две от звездите си - Томаш Форнал и Бартош Курек.

Атака на Юри Романо по блокадата за 5:5. "Дружина полска" успя да обърна резултат и поведе с 10:7. Фердинандо Де Джорджи взе прекъсване за Италия. Юри Романо завърши дълго разиграване за 8:10. Норберт Хубер атакува в центъра за 12:8. "Адзурите" обърнаха резултата и поведоха с 15:14. Камил Семенюк се справи в трудна ситуация в атака и равенство при 16:16. Атака от втора линия на Юри Романо и 18:16 за световните шампиони. Италианците дръпнаха с 3 точки при 23:20. Вилфредо Леон атакува в аут и "адзурите" стигнаха до геймбол при 24:20. Атака на Матия Ботоло и Италия спечели първата част с 25:21.

Вилфредо Леон атакува по блокадата и Полша поведе с 5:2 в началото на втората част. Блокада на Джовани Гарджуло и равенство при 6:6. Пайп на Вилфредо Леон и 8:6. Ас на Симеоне Джанели и равенство при 10:10. Блокада на Кевин Сасак спря атака на Алесандро Микиелето и 11:10 за Полша. Матия Ботоло се справи с двойната блокада за 14:13. Никола Гърбич взе прекъсване за Полша. Световните шампиони от Италия дръпна с 18:14. Блокаут на Вилфредо Леон и равенство при 20:20. Камил Семенюк отигра прецизно в атака и Полша поведе с 22:21. Матия Ботоло атакува по правата от зона 4 и "адзурите" стигнаха до геймбол при 24:22. Ас на Френческо Сани и Италия спечели втората част с 25:20.

Томаш Форнал се появи в игра за Полша. Два поредни аса на Норберт Хубер и 3:1 за Полша в началото на третата част. Блокада срещу атака на Юри Романо и 4:1. Матия Ботоло атакува в аут от пайп - 5::1. Кевин Сасак атакува мощно за 12:7. "Дружина полска" поведе с 16:13. Пайп на Вилфредо Леон и 17:14.

Италия изравни резултата при 18:18. Мощна атака на Велфредо Леон и 19:18. Единична блокада на Симоне Анцани и Италия поведе с 21:20. Ас на Френческо Сани и 21:19. Блокада на Симоне Анцани спря атака на Вилфредо Леон - 22:19. Лука поро завърши дълга разиграване за 23:21. Пайп на Алесандро Микиелето изведе "адзурите" до мачбол при 24:22. Пайп на Алесандро Микиелето и 25:23 за Италия в третата част и 3:0 гейма в мача.

България излиза в битка за 1 милион долара

Юри Романо бе най-резултатен за Италия с 15 точки (1 ас, 2 блока).

📊 YURI ROMANO 🇮🇹

vs Pologne 🇵🇱



🔹15 points

🔹46% en attaque

🔹27% d’efficacité

🔹1 ace

🔹2 blocs



📸 @volleyballworld pic.twitter.com/9cL7IUyNH2 — VolleyActu (@VolleyActu) September 27, 2025

Алесандро Микиелето помогна за успеха с 11 точки, след които и победната в срещата.

📊 ALESSANDRO MICHIELETTO 🇮🇹

vs Pologne 🇵🇱



🔹12 points

🔹44% en attaque

🔹63% réceptions positives

🔹1 ace



📸 @volleyballworld pic.twitter.com/UrEW1NiKTI — VolleyActu (@VolleyActu) September 27, 2025

За Полша най-резултатен бе Вилфредо Леон с 14 точки.

📊 WILFREDO LEON 🇵🇱

vs Italie 🇮🇹



🔹14 points

🔹40% en attaque

🔹36% réceptions positives

🔹2 blocs



📸 @volleyballworld pic.twitter.com/JWOVWGYTem — VolleyActu (@VolleyActu) September 27, 2025

Кевин Сасак завърши с 9 точки.

ПОЛША - ИТАЛИЯ 0:3 (21:25, 22:25, 25:23)

ПОЛША: Марчин Коменда 1, Кевин Сасак 9, Камил Семенюк 7, Вилфредо Леон 14, Якуб Кохановски 6, Нарберт Хубер 6 - Якуб Попивчак-либеро (Томаш Форнал)

Старши треньор: НИКОЛА ГЪРБИЧ

ИТАЛИЯ: Симоне Джанели 3, Юри Романо 15, Алесандро Микиелето 12, Матия Ботоло 4, Роберто Русо 6, Джовани Мария Гарджуло 3 - Фабио Балазо-либеро (Симоне Анцани 2, Франческо Сани 2, Лука Поро 3)

Старши треньор: ФЕРДИНЕНДО ДЕ ДЖОРДЖИ.