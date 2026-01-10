ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

Строежът на новия стадион на ЦСКА напредва с всеки изминал ден, като се очаква през есента "червените" да се завърнат в сърцето на Борисовата градина. Възможно е на новото съоръжение, което ще бъде най-модерното у нас, да започне да играе и националният отбор на България, като наскоро върху облицовката на сектор "В" беше проектиран посредством светлини националният трибагреник.

Прави впечатление, че в близост до стадион "Българска армия", където бяха старите каси и някогашният феншоп, също се строи. На мястото са излети бетонни основи, като вчера работници извършваха изравняване и дренаж. Sportal.bg научи, че ръководството на 31-кратните шампиони ще издигне там модерен билетен център, който ще бъде почти постоянно на разположение на привържениците.

Припомняме, че през декември отвори врати официален клубен магазин на ул. "Солунска" в центъра на София. Същевременно продължава модернизацията и разширяването на базата на "армейците" в Панчарево, както и строежът на комплекса за академията на ЦСКА.