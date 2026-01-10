Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. ЦСКА с чиста победа срещу Дея спорт

ЦСКА с чиста победа срещу Дея спорт

  • 10 яну 2026 | 21:29
  • 677
  • 1

Отборът на ЦСКА започна 2026-а година с чиста победа в efbet Супер Волей. Момчетата на Александър Попов надиграха като домакини Дея спорт (Бургас) с 3:0 (25:22, 27:25, 25:21) в мач от 12-ия кръг на първенството, игран тази вечер в зала "Христо Ботев" в столицата.

По този начин "червените" са на второ място във временното класиране с 8 победи, 3 загуби и 27 точки, но преди изиграването на останалите срещи от кръга. Дея спорт е на 6-а позиция с 5 победи, 6 загуби и 16 точки.

В следващия 13-и кръг ЦСКА ще гостува на Монтана, докато бургазлии са домакини на Дунав (Русе). Двубоите са съответно на 23 януари (петък) от 19,30 часа и на 24 януари (събота) от 18,30 часа.

Най-резултатен за ЦСКА стана Мохамад Реза Бейк с 12 точки (2 блока, 50% ефективност в атака и 72% позитивно посрещане - +5). Тодор Костов (77% ефективност в атака - +9) и Николай Пенчев (56% ефективност в атака и 79% позитивно посрещане - +4) добавиха по 10 точки за победата.

Пенчев беше определен и за Най-полезен играч (MVP) на мача.

Дебют за армейците направи Спас Байрев, който започна като титуляр и игра до средата на втория гейм, като се отчете със 7 точки (50% ефективност в атака - +1) за успеха.

За гостите от Дея спорт Георги Бъчваров (50% ефективност в атака - +4) и Валентин Братоев (2 блока, 40% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане - +6) завършиха с 13 и 12 точки.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

