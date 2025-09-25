Волейболната приказка на България продължава! На полуфинал сме след уникален обрат от 0:2 срещу САЩ

Волейболистите от националния отбор на България обърнаха САЩ с 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13) в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити пред 10 181 зрители в спор за място на полуфиналите на Световното първенство във Филипините.

Националите достигнаха до финалната четворка на Световно първенство за първи път след 2006 година, когато спечелиха бронзови медали.

На полуфиналите в събота България ще играе срещу Чехия.

По-рано днес чехите победиха с 3:1 състава на Иран.

Чехия удари Иран и чака България на исторически полуфинал на Световното

"Трикольорите" достигнаха до финалната четворка на Световно първенство за първи път след 2006 година, когато спечелиха бронзови медали.

Българските волейболисти поведоха с 2:1 в началото на двубоя. Пайп на Джордан Юърт и САЩ поведе със 7:4. Мартин Атанасов атакува по блокадата за 6:7. Аспарух Аспарухов атакува от зона №2 за 7:9. Блокада на Алекс Николов спря атака на Габи Гарсия и 9:10. Алекс Николов атакува в аут 10:14.

Аспарух Аспарухов атакува по блокадата за 11:15. Мартин Атанасов атакува по острия диагонал от зона 4 за 12:17. При 12:18, Джанлоренцо Бленджини взе второ прекъсване за България в първата част. Алекс Грозданова атакува в центъра за 13:18. Ас на Симеон Николов - 14:18. Още един ас на Симеон Николов 15:18.

Карч Кирали взе прекъсване за САЩ. Алекс Грозданов атакува в центъра за 17:20. Ас на Габи Гарсия и американците поведоха с 23:18. Алекс Николов атакува по диагонала зона 4 за 19:24. Ас на Алекс Николов - 20:24. Ийтън Чамплин атакува в аут - 21:24. Карч Кирали взе второ прекъсване за САЩ. Алекс Николов би сервис в мрежата и САЩ спечели първата част с 25:21.

Аспарух Аспарухов атакува мощно за 3:2 в началото на втората част. Мартин Атанасов атакува по диагонала и 4:3. Технична атака на Мартин Атанасов и 6:4. Мощна атака на Аспарух Аспарухов и 7:5. Аспарух Аспарухов се справи с разкъсаната блокада за 9:7. Илия Петков атакува в центъра за 10:8. Ийтън Чамплин изравни резултата при 12:12. Пайп на Алекс Николов и 13:12. Ас на Мика Кристенсън и САЩ поведе с 14:13. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Алекс Николов атакува по диагонала за 14:17. Мощна атака на Аспарух Аспарухов - 16:19. Ас на Мерик МакХенри и 21:16 за американците. Алекс Николов прокара топката между мрежата и блокадата - 17:21. Блокада спря атака на Мартин Атанасов и САЩ спечели втората част с 25:19.

България поведе с 2:1 в началото на третата част. Алекс Грозданов атакува в центъра за 4:2. Националите поведоха с 6:2. Карч Кирали взе прекъсване за САЩ. Две поредни блокади и американците намалиха до 5:6. Георги Татаров замени Мартин Атанасов. Илия Петкова атакува в центъра за 7:5. Блокада на Илия Петков и Георги Татаров и 8:5. Мощна атака на на Алекс Николов и 9:6. Блокаут на Аспарух Аспарухов - 11:7. Атака на Алекс Грозданов в центъра и 13:9. Мощна атака на Алекс Николов - 14:9.

Атака на Георги Тататров и 17:12. Илия Петков атакува в центъра за 18:13. Блокада на Илия Петков и 19:13. Атака на Илия Петков в центъра и 20:14. Ас на Илия Петков - 21:14. Габи Гарсия атакува в аут - 22:14. Ас на Илия Петков 23:14. Матю найдж би сервис в мрежата и България спечели третата част с 25:17.

Алекс Николов атакува мощно за 2:3 в началото на четвъртата част. Блокада на Алекс Грозданов и 3:3. Алекс Николов атакува по правата от зона 4 за 4:4. Нова атака по блокадата на Алекс Николов и 5:5. Алекс Николов направи 7:7. Великолепен пайп на Георги Татаров 9:9. мощна атака на Алекс Николов по правата от зона 2 и България поведе с 10:9. Атака на Георги Татаров и 11:11. Ас на Алекс Грозданов и 12:11. Алекс Николов завърши дълго разиграване за 13:12. Алекс Николов направи резултата 15:14.

Алекс Грозданов вкара топката с 2 ръце отдолу, но точка за България - 17:15. Мощна атака на Аспарух Аспарухов по блокадата и 18:16. Страхотна комбинация в центъра Симеотн Николов - Алекс Грозданов - 19:17. Ас на Мика Кристенсън и равенство при 19:19. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Пайп на Алекс Николов - 21:21. Остър диагонал на Алекс Николов и България поведе с 22:21. Грешка на американците и геймбол - 24:22. Карч Кирали взе прекъсване за САЩ. Блокада на Алекс Грозданов и България спечели четвъртата част с 25:22.

Алекс Николов атакува по правата от зона 4 и 2:1 за България в началото на тайбрека. Нова атака на Алекс Николов срещу тройна блокада и 3:2. Ас на Алекс Николов след сервис със 115 км/час - 4:2. Мощна атака на Симеон Николов и 5:3. Единична блокада на Симеон Николов и 6:3. Карч Кирали взе прекъсване за САЩ. Алекс Николов атакува по блокадата за 7:4. Илия Петков атакува остро в центъра за 8:5. Алекс Николов атакува по дългия диагонал от зона 4 и 9:5. Карч Кирали взе второ прекъсване за САЩ. Ийтън Чамплин би сервис в мрежата - 10:6. Алекс Николов атакува мощно и 11:7. Ас на Габи Гарсия - 9:11. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Алекс Николова атакува от зона 4 и 12:9. Георги Татаров атакува успешно за 13:10. нова атака на Георги Татаров и националите стигнаха до мачбол при 14:10.

Александър Николов стана най-резултатен за България с 29 точки (1 ас, 2 блока).

Аспарух Аспарухов добави още 12 точки (2 блока).

Илия Петков записа 10 точки (2 аса).

Ийтън Чамплин реализира 17 точки (1 ас) за САЩ.

Джордан Юърт добави още 15 точки.

БЪЛГАРИЯ - САЩ 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов 5, Александър Николов 29, Мартин Атанасов 4, Аспарух Аспарухов 12, Алекс Грозданов 8, Илия Петков 10 - Дамян Колев-либеро (Георги Татаров 7, Стоил Палев)

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

САЩ: Мика Кристенсън 3, Габи Гарсия 9, Джордън Юърт 15, Ийтън Чамплин 17, Джефри Джендрик 7, Мерик МакХенри 12 - Ерик Шоджи-либеро (Купър Робинсън 1, Мика Ма’а, Матю Найдж 4)

Старши треньор: КАРЧ КИРАЛИ.

СНИМКИ: volleyballworld.com