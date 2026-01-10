Популярни
  Sportal.bg
  Волейбол
  Алекс Грозданов и Богданка на исторически финал за Купата на Полша

Алекс Грозданов и Богданка на исторически финал за Купата на Полша

  10 яну 2026 | 18:58
  • 403
  • 0

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и неговият Богданка ЛУК (Люблин) се класираха за исторически първи път за финала на турнира за Купата на Полша.

Грозданов и компания надделяха изключително трудно и драматично над Индикпол АЗС (Олшчин) с 3:2 (25:19, 16:25, 25:18, 30:32, 15:12) в първия полуфинал от финалната четворка на турнира, игран този следобед в пълната с близо 8500 зрители зала "Таурон Арена" в Краков.

Така Богданка ще играе за Купата на страната за първи път в историята си. На финала шампионите на Полша очакват победителя от втората полуфинална среща по-късно тази вечер между Пройект (Варшава) и Асеко Ресовия (Жешув). Финалната среща е утре (11 януари) от 15,45 часа българско време.

Алекс Грозданов игра стабилно цял мач и завърши с 8 точки (1 блок и 78% ефективност в атака - +5) за успеха.

Над всички за Богданка беше Кевин Сасак със страхотните 24 точки (5 блока!, 1 ас и 47% ефективност в атака - +21) и закономерно бе избран за MVP на мача. Звездата Вилфредо Леон добави още 17 точки (2 блока, 39% ефективност в атака и 28% позитивно посрещане - +5) за победата.

За тима на Олшчин Ян Хадрава заби 28 точки (1 блок и 56% ефективност в атака - +25), а Моритц Карличек реализира 22 точки (52% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +8), но и това не помогна за успеха.

Снимки: plusliga.pl

