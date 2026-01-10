Димана Иванова: Радостно е и за волейбола, че има толкова успехи

Димана Иванова зае шестата позиция в класацията за „Най-добър млад спортист“ на България за 2025 година, в която тя и нейните съотборнички в националния отбор по волейбол за девойки до 19 години станаха световни шампионки.

Избраната за MVP на шампионата на планетата в Сърбия и Хърватия разпределителка беше сред четиримата представители на волейбола, които попаднаха в топ 10 на традиционната анкета на viasport.bg. Освен нея в десетката влязоха още Симеон Николов (2-ри), Виктория Нинова (9-та) и Калина Венева (10-та), а Иванова заяви пред журналистите, че е радостна от това масирано присъствие на волейболисти в топ 10.

„Бих казала, че с гордост изпращам 2025 година. Постигнахме всички цели, които си бяхме поставили. Много се радвам, че отново съм в топ 10 на тази класация, при това на по-предна позиция. Това няма никакво значение. Много съм радостна, много съм горда и това е, щастлива съм, че изпратих такава успешна година.



„Радвам се, че има още момичета в топ 10. Надявам се догодина да има още повече хора от волейбола, без значение момичета или момчета. Радвам се, че миналата година бяхме двама от волейбола, обаче тази година нали, вижте. Много се радвам, за което. Хубаво нещо е. Радостно е и за волейбола, че има толкова успехи.



„Мисля, че очакванията тежат, въпреки че ние се научихме. Нашият отбор, след европейското, разбра какво трябва да прави, разбра как стоят нещата. Не трябва да летим в облаците, много добре знаем какво трябва да направим. Така че хем тежи, но не толкова много, колкото първия път.



„Мисля, че съм готова за женския волейбол. Има какво още да науча, обаче ние учим нещо ново абсолютно всеки ден, така че да, аз конкретно съм готова, смятам, че и другите момичета също са готови“, каза Димана Иванова.

Снимки: Владимир Иванов