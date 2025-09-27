Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  55 години по-късно България отново ще спори за световното злато

55 години по-късно България отново ще спори за световното злато

  • 27 сеп 2025 | 11:40
  • 20201
  • 7

Точно 55 години след исторически сребърен медал на Световното първенство в България „лъвовете“ отново ще спорят за златния медал на волейболния Мондиал във Филипините.

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!
Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

През 1970 година шампионатът се провежда без директни елиминации, но финалният двубой за селекцията на Димитър Гигов срещу Източна Германия се превръща в своеобразен финал, тъй като до момента на турнира и двата отбора са без загуба. За съжаление тогава силите на „лъвовете“ не стигат и те губят с 13:15 в тайбрека и завършват със сребърните медали.

Утре, вече под ръководството на Джанлоренцо Бленджини, националният отбор на България ще има своя втори шанс да стъпи на световния връх. Точният съперник на „лъвовете“ ще бъде определен по-късно днес след втория полуфинален сблъсък, в който един срещу друг ще се изправят двата колоса в световния волейбол Полша и Италия.

Селекцията на Бленджини достигна до финала в Манила без да допуска нито една загуба от началото на турнира. В груповата фаза „лъвовете“ се наложиха последователно срещу Германия (3:0), Словения (3:2) и Чили (3:0), след което победиха Португалия (3:0), САЩ (3:2) и Чехия (3:1) в директните елиминации, за да достигнат до битката за златния медал утре.

