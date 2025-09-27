55 години по-късно България отново ще спори за световното злато

Точно 55 години след исторически сребърен медал на Световното първенство в България „лъвовете“ отново ще спорят за златния медал на волейболния Мондиал във Филипините.

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

През 1970 година шампионатът се провежда без директни елиминации, но финалният двубой за селекцията на Димитър Гигов срещу Източна Германия се превръща в своеобразен финал, тъй като до момента на турнира и двата отбора са без загуба. За съжаление тогава силите на „лъвовете“ не стигат и те губят с 13:15 в тайбрека и завършват със сребърните медали.

Утре, вече под ръководството на Джанлоренцо Бленджини, националният отбор на България ще има своя втори шанс да стъпи на световния връх. Точният съперник на „лъвовете“ ще бъде определен по-късно днес след втория полуфинален сблъсък, в който един срещу друг ще се изправят двата колоса в световния волейбол Полша и Италия.

#Philippines2025: BULGARIA 🇧🇬 CONTINUES THE CHASE FOR THEIR FIRST TITLE 🏆!



🎥 Highlights coming soon…



📺 Watch the match replay on VBTV: https://t.co/eNNv78iNph



🏐 #MWCH #Volleyball pic.twitter.com/hdffoSj6sd — Volleyball World (@volleyballworld) September 27, 2025

Селекцията на Бленджини достигна до финала в Манила без да допуска нито една загуба от началото на турнира. В груповата фаза „лъвовете“ се наложиха последователно срещу Германия (3:0), Словения (3:2) и Чили (3:0), след което победиха Португалия (3:0), САЩ (3:2) и Чехия (3:1) в директните елиминации, за да достигнат до битката за златния медал утре.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto