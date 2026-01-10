Популярни
  Атанас Петров: Моята цел е да продължаваме да градим с момичетата, които идват отдолу

Атанас Петров: Моята цел е да продължаваме да градим с момичетата, които идват отдолу

  • 10 яну 2026 | 14:16
Напълно очаквано Атанас Петров беше избран за „Треньор на годината“ в традиционната анкета на viasport.bg за „Най-добър млад спортист“ на България.

През 2025 година Петров изведе националния отбор на България по волейбол за девойки до 19 години до световната титла на шампионата на планетата в Хърватия и Сърбия. Петров събра 1160 точки от гласовете на журналистите, изпреварвайки с цели 1100 пункта заелият второто място Мирослав Живков.

„Изпитвам удовлетворение, разбира се. Благодаря много за това отличие, за това признание. Свършихме много добра работа през лятото. Благодаря на момичетата, бяха невероятни, зарадваха всички с начина, по който играха, не само с резултата.

„Много талантливо поколение, затова спечелиха всичко възможно, което можеше да бъде спечелено“, обясни Петров, след което беше попитан какво означава присъствието на три момичета от неговия тим в челната десетка на класацията за „Най-добър млад спортист“ на България за 2025 година.

„Затвърждава резултатите, които постигнахме, и мисля, че е заслужено. Моята цел е да продължаваме да градим с момичетата, които идват отдолу. Да градим същите боеспособни отбори и да се опитаме да запазим този боеспособен манталитет, който имаме“, заяви Петров.

Снимки: Владимир Иванов

