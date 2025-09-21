Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

Световните шампиони от 2022 година от Италия продължават успешно защитата на титлата си на Мондиал 2025.

“Скуадра адзура” постигна не много лесна, но изключително важна победа над Аржентина с 3:0 (25:23, 25:20, 25:22) в третата 1/8-финална среща на шампионата на планетата във Филипините.

На 1/4-финал възпитаниците на Фердинандо Де Джорджи ще срещнат победителя от 1/8-финала №4: Белгия Финландия, който се играе днес от 15:00 часа.

#Philippines2025 🇮🇹 Italy delivers a perfect 3-0 to close Argentina’s magical run in the Round of 16.



La Albiceleste 🇦🇷 stunned the Olympic champs France, but couldn’t repeat the miracle.



📺 Replay on VBTV: https://t.co/eNNv78ifzJ#MWCH #Volleyball #ElectrifyingPhilippines pic.twitter.com/MKTzVOfEWN — Volleyball World (@volleyballworld) September 21, 2025

Аржентина, която отстрани в груповата фаза олимпийския шампион от Токио 2020 и Париж 2024 Франция, започна двубоя изключително равностойно.

Италия измъкна първата част с 25:23 и след това имаше водеща роля до края на двубоя.

Италианските национали попадат в осмицата за трети пореден път, след като през 2014 г. записва едно от най-лошите си класирания - 13-то място.

"Гаучосите" пък отново не попаднаха в осмицата - от 2006 година насам са неизменно в топ 16. Единствено през 2022 година бяха 8-и.

Волейболистите на Аржентина поведоха с 5:3 в началото на двубоя. Лучано Де Чеко вдигна топката с 2 ръце отдолу, но Лусиано Палонски я превърна в точка за 6:4. Успешна блокада на Лусиано Висенти и Аржентина поведе с 9:6. Фердинандо Де Джорджи взе прекъсване за Италия. Роберто Русо и Алесандро Микиелето спряха с блокада атака на Пабло Кукарцев за равенство 9:9. Нова блокада на Роберто Русо и Италия поведе с 10:9. Марсело Мендес взе прекъсване за Аржентина. Пабло Кукарцев игра по тройната блокада за 11:10. Матия Ботоло атакува в аут от острия диагонал от зона 4 - 11:13. Алесандро Микиелето атакува успешно от зона 4 за 16:17. Пабло Кукарцев атакува мощно над двойна блокада за 18:16. Алесандро Микиелето атакува по блокадата и Италия поведе с 20:19. Лусиано Висентин изравни резултата с атака по диагонала от зона 4 - 20:20. Алесандро Микиелето изведе световните шампиони до геймбол при 24:22. Лусиано Палонски намали до 23:24. Симоне Джанели атакува втората топка и Италия спечели първата част с 25:23.

Алесандро Микиелето изведе Италия напред със 7:6 в началото на втората част. Блокаут на Лусиано Висентин и равенство - 7:7. Юри Романо сгреши в атака и Аржентина поведе с 9:7. Блокаут на Матия Ботоло възстанови равенството при 10:10. Световните шампиони поведоха с 13:11. Марселе Мендес взе прекъсване за Аржентина. Нова технична атака на Матия Ботоло от зона 4 - 14:11. Ас на Юри Романа 15:11. Алесандро Микиелето атакува технично трудна топка за 19:14. Робрето Русо атакува по блокадата за 21:15. Пабло Кукарцев атакува по правата за 18:22. Италия спечели втората част с 25:20.

Блокада на Роберто Русо и Италия поведе с 8:6 в началото на третата част. технична атака с 2 ръце на Лусиана Палонски - 8:10. Херман Гомес замени Пабло Кукарцев на поста диагонала на разпределителя в състава на Аржентина. Пайп на Матия Ботоло - 11:8. Роберто Русо атакува успешно в центъра за 12:10. Лусиано Висентин намали до 11:12. Аржентина изравни резултата при 13:13, след като Алесандро Микиелето атакува в аут. Ас на Матия Ботоло и 15:13 за Италия. Блокада на Лусиано Палонски и ново равенство при 15:15. Алесандро Микиелето успя да прокара топката между блокадата и мрежата за 16:15. Лусиано Палански изравни с мощна атака при следващото разиграване - 16:16. Ас на Хоакин Галего и Аржентина поведе с 17:16. Фердинандо Де Джорджи взе прекъсване за световното шампиони. Агустин Лосер атакува по блокадата в центъра за 19:18. Юри Романо атакува по диагонала от зона 2 - 19:19. Двоен блок спря атака на Лусиано Висентин и Италия поведе с 20:19. Марсело Мендес взе прекъсване за Аржентина. Ернан Гомес възстанови равенството - 20:20. Юри Романо атакува мощно за 23:20. Ас на Юри Романо и мачбол за “адзурите” - 24:20. Аржентинска блокада и 22:24. Технична атака та Матия Ботоло и Италия спечели третата част с 25:22 и мача с 3:0 гейма.

Най-резултатен за успеха на Италия стана Алесандро Микиелето с 15 точки (3 блока).

Юри Романо добави още 14 точки (4 аса, 1 блок).

Матия Ботоло се отличи с 13 точки (1 ас).

За Аржентина Лусиано Висентин реализира 15 точки (1 ас, 1 блок).

АРЖЕНТИНА - ИТАЛИЯ 0:3 (23:25, 20:25, 22:25)

АРЖЕНТИНА: Лучано Де Чеко, Пабло Кукарцев 6, Лусиано Висентин 15, Лусиано Палонски, 8 Агустин Лосер 8, Хоакин Галего 9 - Сантияго Данани-либеро (Мануел Армоа, Матиас Хираудо, Ернан Гомес 2)

Старши треньор: МАРСЕЛО МЕНДЕС

ИТАЛИЯ: Симоне Джанели 3, Юри Романо 14, Алесандро Микиелето 15, Матия Ботоло 13, Роберто Русо 8, Джовани Мария Гарджуло 6 - Фабио Балазо-либеро (Франческо Сани)

Старши треньор: ФЕРДИНАНДО ДЕ ДЖОРДЖИ.

СНИМКИ: volleyballworld.com