Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

Националният отбор на България е на финал на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините!

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини победиха в първата полуфинална среща Чехия при 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) в спор за място на големия финал на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

Двубоят се игра в Пасай Сити пред близо 8000 зрители.

Така тимът на Джанлоренцзо Бленджини ще играе за титлата срещу победителя Италия.

55 години по-късно България отново ще спори за световното злато

Това е втори финал в историята на България, като в първия родния тим отстъпва в мача за титлата в София срещу ГДР през 1970 година.

Now Playing: Semifinal



🇧🇬 Bulgaria vs 🇨🇿 Czechia



Who do you think will make history and advance to the gold medal match? #MWCH2025 #VolleyballWorld #volleyball pic.twitter.com/2h1ZZui0gD — Volleytrails (@volleytrails) September 27, 2025

България отново започна с обичайния състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Илия Петков, Мартин Атанасов и либеро Дамян Колев. В хода на мача като резерва влезе Преслав Петков.

Аспарух Аспарухов атакува по правата и България поведе с 3:2.

#Philippines2025 A historic day begins at the Men’s World Championship. ✨



🇧🇬 Bulgaria vs Czech Republic 🇨🇿 two teams chasing a once-in-a-lifetime chance to reach the Final!



Who makes it to the last dance? 🏆



📺 LIVE on VBTV: https://t.co/tLeKGVNZId#MWCH2025 #Volleyball pic.twitter.com/Jkuf0PKBYH — Volleyball World (@volleyballworld) September 27, 2025

Алекс Николов атакува по диагонала от зона 4 за 6:6. Ас на Алекс Николов и 7:7. Мощна атака на Симеон Николов и 8:7.

🇧🇬 Alex ve Moni Nikolov kaldıkları yerden devam ediyor pic.twitter.com/nzTXcG1VUv — Vsever 2.0 🏐 (@Temmzvolley) September 27, 2025

Технична атака на Мартин Атанасов по блокадата и 9:8. Блокада на Алекс Грозданов спря атака на Ян Гълъбов - 11:9. Мощен пайп на Алекс Николов направи резултата 12:10. Лукаш Вашина атакува в аут - 3:10. Иржи Новак взе прекъсване за Чехия. Патрик Индра би сервис в аут - 14:11. Блокаут на Лукаш Вашина и равенство - 14:14. Блокада на Антонин Климеш даде преднина на Чехия с 15:14. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Алес Николов атакува по диагонала от зона 4 за 15:15. Ас на Аспарух Аспарухов - 16:15. Страхотна защита на Дамян Колев даде възможност на Алекс Николов да атакува за 17:15. Пайп на Алекс Николов и 19:18. Ас на Илия Петков - 20:18. Иржи Новак взе второ прекъсване за Чехия. Блокада на Мартин Атанасов, който днес навърши 29 години, срещу атака на Петрик Индра - 21:18. Симеон Николов пусна технично за 22:18. Мартин Атанасов атакува по блокадата от зона 4 и 23:19. Симеон Николов остави без блокада Аспарух Аспарухов в зона 4 и геймбол при 24:20. Великолепна комбинация в центъра Симеон Николов - Алекс Грозданов, който заби топката във втория метър и 25:20 за България в първата част.

Атака на Аспарух Аспарухов от зона 2 и България поведе с 1:0 в началото на втората част. Мощна атака по правата на Аспарух Аспарухов и 2:1. Ас на Алекс Николов - 3:1. Пайп на Аспарух Аспарухов и 4:4. Блокада на Симеон Николов срещу атака на Ян Гълъбов - 3:2. Алекс Грозданов атакува в центъра за 6:5. Алекс Николов атакува над блокадата за 8:8. Пайп на Ян Гълъбов изведе Чехия напред с 10:8. Технична атака на Алекс Николов по правата от зона 4 - 9:10. Адам Зайчек спря атака на Илия Петков и Чехия поведе с 12:9. Алекс Николов се справи с чешката блокада - 10:12. Бомбена атака на Аспарух Аспарухов от зона 4 - 14:16. Алекс Николов атакува над блокадата от зона 4 по диагонала - 15:17. Ас на Алекс Грозданов и 16:17. Алекс Николов атакува отново по диагонала от зона 4 за 17:18. Нова мощна атака на Алекс Николов - 18:19. Технична атака на Алекс Николов - 19:20. Националите изравниха резултата при 20:20 с блокада на Симеон Николов. Иржи Новак взе прекъсване за Чехия. Отлична атака в центъра Симеон Николов - Алекс Грозданов - 21:21. Ас на Патрик Индра и Чехия поведе с 23:21. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Аспарух Аспарухов атакува мощно по правата от зона 2 - 22:23. Ян Гълъбов атакува по блокадата и геймбол при 24:22. Остра атака на Алекс Николов по правата от зона 4 - 23:24. Блокаут на Лукаш Вашина и Чехия спечели втората част с 25:23.

Ас на Симеон Николов и 2:1 в началото на третата част. Блокада на Преслав Петков и 3::2. Контраатака на Преслав Петков - 4:3. Ас на Патрик Индра и 5:4 за Чехия. Алекс Грозданов отигра в центъра за 5:5. нова отлична атака в центъра на Алекс Грозданов - 6:6. Блокада на Алекс Грозданов и Мартин Атанасов и България поведе със 7:6. Лукаш Вашина атакува в аут и 9:9. Мартин Атанасов игра с тройната блокада в зона 4 за 11:11. Технична атака на Алекс Николов от зона 4 и България поведе с 12:11. Технична атака на Алекс Николов - 13:12. Единична блокада на Алекс Грозданов - 14:12. Александър Николов се справи с разкъсаната блокада с атака от 3,28 метра - 15:13. Блокада на Мартин Атанасов спря атака на Патрик Индра - 16:14. Иржи Новак взе прекъсване за Чехия. Феноменален Пайп Аспарух Аспарухов и 19:17. Пайп на Алекс Николов 20:18. Технична атака на Алекс Николов от зона 4 по правата - 21:19. Блокаут на Алекс Николов - 22:19. Иржи Новак взе второ прекъсване за Чехия в третата част. Аспарух Аспарухов атакува по блокадата за 23:19. Патрик Индра би сервис в мрежата и геймбол за националите при 24:20. Единична блокада на Алекс Николов спря атака на Мерек Шотола и България спечели третата част с25:21.

#Philippines2025 Bulgaria on top again! 🇧🇬



They take Set 3 and are now just one step away from an historic, unexpected #MWCH2025 Final. 🏆



Can Czechia bounce back? 🔥



Watch LIVE on VBTV 📺 https://t.co/eNNv78ifzJ#Volleyball #ElectrifyingPhilippines pic.twitter.com/JawTA5wxtq — Volleyball World (@volleyballworld) September 27, 2025

Блокада на Преслав Петков и 2:2 в началото на четвъртата част. Марек Шотола атакува в аут - 3:3. Блокаут на Алекс Николов и 6:7. Ас на Алекс Николов при сервис със 122 км/час - 7:7. Марек Шотола атакува в аут и България поведе с 8:7. Алекс Николов атакува по правата от зона 2 за 9:9. Алекс Николов се справи от трудна ситуация с тройната блокада 10:10. Ас на Симеон Николов със сервис от 120 км/час - 11:10. Отлична комбинация в центъра Симеон Николов - Преслав Петков - 12:11. Алекс Николов атакува по правата от зона 2 за 14:14. Блокада на Симеон Николов - 15:14. Великолепна комбинация в центъра Симеон Николов Алекс Грозданов - 16:15. Лукаш Вашина атакува в аут - 18:16. Иржи Новак взе прекъсване за Чехия. Атака на Преслав Петков в центъра по блокадата - 19:17. Симеон Николов би сервис в мрежата - 19:18. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Мощен сервис на Мартин Атанасов и бъркана топка на Лубош Бартунек - 21:18. Алекс Николов се справи с блокадата за 23:20. Алекс Николов атакува по правата за мачбол при 24:21. Лукаш Вашина би сервис в аут и България спечели четвъртата част с 25:22 и мача с 3:1 гейма.

Александър Николов заби изключителните 31 точки (3 аса, 1 блок).

Капитанът Алекс Грозданов помогна с 12 точки (4 блока).

Аспарух Аспарухов допринесе с 10 точки (1 ас).

Симеон Николов се отличи с 9 точки (2 аса, 2 блока).

Рожденикът Мартин Атанасов реализира 8 точки (3 блока).

Лукаш Вашина реализира 17 точки (1 ас, 2 блока) за Чехия.

Ян Гълъбов добави още 13 точки (1 ас, 1 блок).

БЪЛГАРИЯ - ЧЕХИЯ 3:1 (25:20, 23:25, 22:21, 25:22)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов 9, Аспарух Аспарухов 10, Александър Николов 31, Мартин Атанасов 8, Алекс Грозданов 12, Илия Петков 1 - Дамян Колев-либеро (Преслав Петков 5, Стоил Палев)

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

ЧЕХИЯ: Лубош Бартунек 1, Патрик Индра 10, Лукаш Вашина 17, Ян Гълъбов 13, Адам Зайчек 4, Антонин Климеш 9 - Милан Моник-либеро (Марек Шотоло 6, Иржи Сръб, Мартин Лицек)

Старши треньор: ИРЖИ НОВАК.

СНИМКИ: volleyballworld.com