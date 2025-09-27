6 от 6! България е единственият отбор без загуба на СП

Националният отбор на България по волейбол за мъже се наложи над Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и се класира за финала за Световното първенство по волейбол във Филипините. Така тимът на Джанлоренцо Бленджини ще играе за титлата срещу победителя от следващия полуфинал, който е между световния шампион Италия и европейския първенец Полша. Това е втори финал в историята на България, като в първия родния тим отстъпва в мача за титлата в София срещу Германската Демократична Република (ГДР) през 1970 година. Тогава българският отбор отстъпва с 2:3 във финалния двубой в финалната група в София и остава със сребърните медали от първенството на планетата.

По пътя съм към финала водените от Джанлоренцо Бленджини „лъвове“ записаха 3 последователни победи в своята група Е, побеждавайки отборите на Германия (3:0), Словения (3:2) и Чили (3:0).

На 1/8-финалите българите не срещнаха особени затруднения срещу тима на Португалия и спечелиха с категоричното 3:0, за да се стигне до драматичния 1/4-финал срещу САЩ. В него „янките“ поведоха с 2:0, но „лъвовете“ не се предадоха и постигнаха знаменит обрат, за да спечелят с 3:2 и да се класират за полуфиналната фаза.

На полуфинала България победи Чехия с 3:1.

На финала утре в 13:30 часа България излиза срещу световните шампиони от 2022 година от Италия, които победиха Полша с 3:0.

Световният шампион Италия срази Полша и среща България на финала!

Италия допусна загуба от Белгия в груповата фаза с 2:3.