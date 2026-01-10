Церемонията за “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Днес ще бъде обявен най-добрият млад спортист на България за 2025 г. Класацията, организирана за поредна година от сайта за детско-юношески спорт Viasport.bg, е с начален час 11:00 часа и ще бъде предавана пряко в Sportal.bg.

В тазгодишното допитване се 132-ма представители на медиите, а точки за класацията получиха 56 индивидуални състезатели до 19 г., 4 отбора и петима треньори на подрастващи.



В десетката попаднаха четирима представители на волейбола.

Ето и Златната десетка на Viasport.bg за 2025 г. по азбучен ред:





Александър Василев (тенис)

Валентина Георгиева (спортна гимнастика)

Виктория Нинова (волейбол)

Димана Иванова (волейбол)

Иван Иванов (тенис)

Калина Венева (волейбол)

Малена Замфирова (сноуборд)

Никола Цолов (автомобилизъм)

Симеон Николов (волейбол)

Християн Касабов (лека атлетика)