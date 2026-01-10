Чарлтън 0:0 Челси, срещата е прекъсната

Челси гостува на Чарлтън в лондонски сблъсък от третия кръг на ФА Къп. Резултатът на "Дъ Вали" е 0:0. Лиъм Росиниър дебютира на мениджърския пост на Челси, след като беше назначен на мястото на уволнения Енцо Мареска.

Домакините са в долната половина на класирането на Чемпиъншип и нямат победа в последните си 4 мача, но ще се опитат да изненадат "сините", които също са в лоша форма и не спечелиха нито един от последните си 5 двубоя в Премиър лийг.

Мениджърът на Чарлтън Нейтън Джоунс е направил 4 промени в състава си в сравнение с равенството срещу Блекбърн през уикенда. В стартовите 11 се завръща капитанът Грег Дохърти, а освен него от първата минута започват Кийнън Гоф, Сони Кери и Уил Маниън. На пейката остават Рийс Бърк, Люк Бери, Джо Ранкин-Костело и Томас Камински.

Лиъм Росиниър залага на много млада единайсеторка в дебюта си начело на Челси. От футболистите, които започнаха при загубата срещу Фулъм преди няколко дни, титулярните си места запазват само Тосин Адарабиойо, Мойсес Кайседо и Андрей Сантос. На върха на атаката шанс получава Марк Гиу, а зад него ще действат Джейми Гитънс, Факундо Буонаноте и Алехандро Гарначо. На левия фланг на защитата е Йорел Хато, а под рамката застава Филип Йоргенсен.

Началото не беше обнадеждаващо за Челси. За пореден път защитата на тима не изглеждаше стабилна и още в 4-тата минута Беноа Бадиашил повали откъсващия се Майлс Лийбърн, за което получи жълт картон. Първата опасна атака за гостите дойде малко по-късно, но вратарят на Чарлтън Уил Маниън се справи с острото центриране на Джейми Гитънс.

Секунди след тази ситуация срещата беше прекъсната, защото привърженик на Чарлтън се почувства зле и имаше нужда да му бъде оказана медицинска помощ.