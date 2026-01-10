Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Чарлтън
  3. Чарлтън 0:0 Челси, срещата е прекъсната

Чарлтън 0:0 Челси, срещата е прекъсната

  • 10 яну 2026 | 22:00
  • 1351
  • 1
Чарлтън 0:0 Челси, срещата е прекъсната

Челси гостува на Чарлтън в лондонски сблъсък от третия кръг на ФА Къп. Резултатът на "Дъ Вали" е 0:0. Лиъм Росиниър дебютира на мениджърския пост на Челси, след като беше назначен на мястото на уволнения Енцо Мареска.

Домакините са в долната половина на класирането на Чемпиъншип и нямат победа в последните си 4 мача, но ще се опитат да изненадат "сините", които също са в лоша форма и не спечелиха нито един от последните си 5 двубоя в Премиър лийг.

Мениджърът на Чарлтън Нейтън Джоунс е направил 4 промени в състава си в сравнение с равенството срещу Блекбърн през уикенда. В стартовите 11 се завръща капитанът Грег Дохърти, а освен него от първата минута започват Кийнън Гоф, Сони Кери и Уил Маниън. На пейката остават Рийс Бърк, Люк Бери, Джо Ранкин-Костело и Томас Камински.

Лиъм Росиниър залага на много млада единайсеторка в дебюта си начело на Челси. От футболистите, които започнаха при загубата срещу Фулъм преди няколко дни, титулярните си места запазват само Тосин Адарабиойо, Мойсес Кайседо и Андрей Сантос. На върха на атаката шанс получава Марк Гиу, а зад него ще действат Джейми Гитънс, Факундо Буонаноте и Алехандро Гарначо. На левия фланг на защитата е Йорел Хато, а под рамката застава Филип Йоргенсен.

Началото не беше обнадеждаващо за Челси. За пореден път защитата на тима не изглеждаше стабилна и още в 4-тата минута Беноа Бадиашил повали откъсващия се Майлс Лийбърн, за което получи жълт картон. Първата опасна атака за гостите дойде малко по-късно, но вратарят на Чарлтън Уил Маниън се справи с острото центриране на Джейми Гитънс.

Секунди след тази ситуация срещата беше прекъсната, защото привърженик на Чарлтън се почувства зле и имаше нужда да му бъде оказана медицинска помощ.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Страдащият в Премиър лийг Бърнли не срещна проблеми срещу един от високо летящите отбори в Чемпиъншип

Страдащият в Премиър лийг Бърнли не срещна проблеми срещу един от високо летящите отбори в Чемпиъншип

  • 10 яну 2026 | 19:30
  • 1107
  • 0
Ето какво се случи в ФА Къп до този момент

Ето какво се случи в ФА Къп до този момент

  • 10 яну 2026 | 21:50
  • 8669
  • 3
Виляреал показа кой командва, когато Барселона и Реал ги няма

Виляреал показа кой командва, когато Барселона и Реал ги няма

  • 10 яну 2026 | 19:18
  • 1482
  • 0
Фулъм обърна Мидълзбро, Хари Уилсън отново блести

Фулъм обърна Мидълзбро, Хари Уилсън отново блести

  • 10 яну 2026 | 19:16
  • 1107
  • 0
Хайденхай и Кьолн разделиха точките в атрактивен сблъсък, който може да им струва много

Хайденхай и Кьолн разделиха точките в атрактивен сблъсък, който може да им струва много

  • 10 яну 2026 | 19:16
  • 821
  • 0
Брентфорд пренесе добрата си форма и в турнира за ФА Къп, въпреки че Игор Тиаго получи почивка

Брентфорд пренесе добрата си форма и в турнира за ФА Къп, въпреки че Игор Тиаго получи почивка

  • 10 яну 2026 | 19:15
  • 1139
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

  • 10 яну 2026 | 17:55
  • 34601
  • 56
ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

  • 10 яну 2026 | 16:39
  • 21197
  • 83
Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

  • 10 яну 2026 | 15:36
  • 30266
  • 14
Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

  • 10 яну 2026 | 18:56
  • 17676
  • 37
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 15898
  • 11