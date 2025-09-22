Популярни
1/8-финал на Световното първенство: България 0:0 Португалия! Следете мача ТУК!

  • 22 сеп 2025 | 10:57
  • 3453
  • 0

Волейболистите от националния отбор на България излизат срещу Португалия в Пасай Сити (Филипините) в 1/8-финал на Световното първенство.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини спечелиха Група Е след победи над Германия (3:0), Словения (3:2) и Чили (3:0).

Португалия стартира отлично Мондиал 2025 с успех над Куба с 3:1 После допусна загуба от САЩ с 0:3, а последната си среща победи Колумбия с 3:2.

Двубоят България - Португалия ще бъде излъчен на живо по Max Sport 2.

Победителят от България - Португалия ще срещне на 1/4-финал по-добрият от двойката САЩ - Словения.

Александър Николов реализира първата точка в двубоя. Блокада на Симеон Николов и България поведе с 5:3. Страхотна комбинация в центъра Симеон Николов - Алекс Грозданов - 7:5. Страхотно посрещане на Дамян Колев, след което Илия Петков атакува мощно в центъра за 13:11. Мощна атака на Александър Николов - 14:11. Жозе Жоао взе прекъсване за Португалия. Пайп на Александър Николов и 18:13. Жозе Жоао взе прекъсване за Португалия. Ас на Мартин Атанасов и 21:14. Националите стигнаха до геймбол при 24:16. Александър Николов атакува в аут - 24:19. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Илия Петков атакува мощно в центъра и България спечели първата част с 25:19.

БЪЛГАРИЯ - ПОРТУГАЛИЯ 1:0 (25:19)
БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро
Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ
ПОРТУГАЛИЯ: Мигел Таварес, Жозе Пинто, Нуно Маркеш, Лауренсия Мартинс, Филип Цветанчанин, Келтон Тавареш - Иво Кашаш-либеро
Старши треньор: ЖОЗЕ ЖОАО.

