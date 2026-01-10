Локомотив Авиа започна годината с лесна победа над Славия

Отборът на Локомотив Авиа (Пловдив) започна втория полусезон в efbet Супер с категорична победа. Воденият от Найден Найденов тим би без проблеми като гост Славия с 3:0 (25:17, 25:15, 25:18) в среща от 12-ия кръг на първенството, играна тази вечер в зала "Панайот Пондалов" в София.

Локомотив Авиа допусна втора загуба от Динамо (Букурещ) и отпадна от турнира за Купата на CEV

Така пловдичани остават начело във временното класиране с 10 победи, 1 загуба и 28 точки. Славия пък е на дъното, на последното 11-о място, с едва 1 победа, 10 загуби и 2 точки.

В следващия 13-и кръг, който е след две седмици, Локомотив ще почива, докато Славия е отново домакин, но на Нефтохимик 2010 (Бургас). Мачът е на 23 януари (петък) от 18,00 часа.

Най-резултатен за Локомотив стана Кристиян Алексов с 13 точки (2 блока, 2 аса, 89% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +10), а Тодор Вълчев и Жулиен Георгиев добавиха по 11 точки за победата.

За домакините от Славия единственият с двуцифров актив беше Георги Костадинов с 11 точчки (1 ас и 50% ефективност в атака - +5).

СЛАВИЯ - ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) 0:3 (17:25, 15:25, 18:25)

СЛАВИЯ: Александър Борисов 2, Георги Костадинов 11, Дейвид Барутов 3, Борис Китов 6, Димитър Чавдаров 5, Константин Динов 3 - Христо Колев-либеро (Обраян Мокуние 2, Пламен Стефанов, Антоан Веселинов-либеро)

Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ

ЛОКОМОТИВ АВИА: Владимир Станков 3, Жулиен Георгиев 11, Тодор Вълчев 11, Кристиян Алексов 13, Кирил Колев 6, Ивайло Дамянов 8 - Мартин Иванов-либеро (Виктор Младенов 1, Антон Станчев 1, Чавдар Съловски-либеро)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg