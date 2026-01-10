Любо Ганев: Стратегията ни за работа с младите дава резултати

За втора поредна година Българската федерация по волейбол беше отличена за федерацията, която работи най-добре с младите спортисти в България в годишната анкета на viasport.bg.

През 2025 година волейболът отбеляза огромни успехи, след като първи девойките до 19 години грабнаха световната титла, а след това и мъжкият национален тим спечели сребърните медали на шампионата във Филипините. На фона на тези успехи не е изненадващо, че общо четирима волейболисти попаднаха в топ 10 на класацията за „Най-добър млад спортист“ на България за 2025 година, а президентът на БФ Волейбол Любо Ганев обясни, че това се дължи на стратегията на федерацията за работа с младите състезатели.

„Вижте, аз вече казах, че 2025 година беше годината на волейбола. Това наистина беше най-успешната и най-емоционалната година в българския волейбол. След историческата световна титла при момичетата под 19 години, завършихме годината по най-добрия начин със страхотното представяне на мъжете, които станаха световни вицешампиони на първенството във Филипините. Мисля, че това показва, че пътя, по който сме тръгнали и тази стратегия, която сме направили за работа с младите дава резултати и със сигурност ще продължим да го правим по същия начин“, каза Ганев пред журналистите. Цялото интервю с Любо Ганев може да чуете в прикаченото видео.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов