СП: България 1:0 Германия! 40 точки трябваха на националите, за да спечелят първата част

Волейболистите от националния отбор на България стартират днес участието си на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини излизат днес от 12:30 часа в Манила срещу №8 в световната ранглиста Германия.

Българските национали, които са №15 в световната ранглиста, са в Група Е на Мондиал 2025 - заедно с отборите на Германия, Словения и Чили.

Двубоят България - Германия ще бъде излъчен на живо по MAX Sport 3.

Двоен блок на Симеон Николов и Алекс Грозданов и 4:4 в началото на двубоя. Мартин Атанасов атакува по диагонала от дона 4 - 5:5. Ас Симеон Николов и България поведе с 6:5. Единична блокада на Алекс Грозданов и 7:6. Технична атака на Алекс Николов над блокадата - 8:7. Атака на Симеон Николов и 9:7. Страхотна изява на Дамян Колев даде възможност на Мартин Атанасов да направи 12:10. Ас на Илия Петков - 13:10. Нов мощен сервис на Илия Петков и контраатака на Симеон Николов - 14:10. Михал Винярски взе прекъсване за Германия. Отлична атака на Алекс Грозданов в центъра - 15:11. Техничен начален удар на Симеон Николов и блокада на Мартин Атанасов направи резултата 16:11. Атака на Аспарух Аспарухов 17:11. Михал Винярски взе второ прекъсване за Германия. Германците записаха 3 поредни точки. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Тобиас Бранд намали резултата до 16:17. Блокада на Георг Гроцер спря атака на Мартин Атанасов - 17:17. Джанлоренцо Бленджини взе второ прекъсване за националите ни. Алекс Николов атакува през блокадата за 19:17. Блокаут на Алекс Николов - 20:18. Блокада на Илия Петков спря атака на Георг Гроцер за 21:19. Симеон Николов пусна технично по ръцете на Георг Гроцер за 22:20. Атака на Георг Гроцер изведе Германия до геймбол при 24:23. Алекс Николов атакува мощно за равенство при 24:24. Аспарух Аспарухов атакува по блокадата за 25:25. Блокада на Алекс Николов и геймбол на националите 26:25. Нова атака на Алекс Николов по диагонала от зона 4 - 27:27. Атака в центъра на Илия Петков - 28:28. Атака по блокадата на Алекс Николов - 29:29. нова мощна атака на Алекс Николов - 31:31. Пайп на Алекс Николов - и 32:31. Нов пайп на Алекс Николов - 33:32.

Алекс Николов атакува по диагонала от зона 4 за 34:34. Технична атака на Алекс Николов - 35:35. Алекс Николов вкара топката между тройната блокада и мрежата - 36:36. Алекс Николов атакува технично за 37:36. Мартин Атанасов атакува по диагонала за 38:38. Националите стигнаха до геймбол при 39:38. Атака на Алекс Николов и България спечели първата част с 40:38, въпреки че националите допуснаха 17 непредизвикани грешки.

Ас на Симеон Николов - 5:5. Националите поведоха със 7:6. Алекс Николов атакува от зона 4 технично за 11:8. Атака на Илия Петков в центъра и 12:8. Михал Винярски взе прекъсване за Германия. Аспарух Аспарухов атакува от зона 2 за 13:9. Антон Бреме би сервис в аут - 14:10. Симеон Николов атакува за 15:11. Отлична атака на Мартин Атанасов и 17:14.

БЪЛГАРИЯ - ГЕРМАНИЯ 1:0 (40:38, 17:14)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро (Стоил Палев)

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

ГЕРМАНИЯ: Ян Цимерман, Георг Гроцер, Тобиас Бранд, Ерик Рьорс, Тобиас Крик, Антон Бреме - Леонард Гравен-либеро (Симон Торви)

Старши треньор: МИХАЛ ВИНЯРСКИ.