Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Гръм в рая! Белгия шамароса световния шампион Италия

Гръм в рая! Белгия шамароса световния шампион Италия

  • 16 сеп 2025 | 19:09
  • 4313
  • 0

Волейболистите на Белгия изиграха невероятен двубой и успяха да победят световните шампиони от Италия с 3:2 (25:23, 25:20, 22:25, 21:25, 15:13) във втория си мач на Световното първенство във Филипините в Група F.

“Червените дяволи” показаха, че нямат страх от световните шампиони и им изнесоха лекция в Кезон Сити.

Възпитаниците на Емануеле Дзанини поведоха с 2:0 гейма и бяха близо да спечелят двубоя в 3 гейма, но Алесандро Микиелето и съотборниците му се разиграха и вкараха двубоя в тайбрек.

В 5-ата част нервите на Сам Деруу и компания се оказаха по-силни и Белгия спечели с 15:13 и мача с 3:2 гейма след атака на фантастичния Фере Регерс.

Така Белгия вече има в актива си 2 победи и 5 точки и е много близо до класиране на 1/8-финалите на Мондиал 2025.

Диагоналът Ферере Регерс заби невероятните 31 точки (2 аса, 2 блока).

Капитанът Сам Деруу добави 17 точки (3 блока).

Сепе Рети записа 16 точки (1 ас, 3 блока).

Матия Ботоло бе най-резултатен за Италия със 17 точки (1 блок).

Алесандро Микиелето добави 16 точки (2 аса, 2 блока).

Камил Рихлицки записа 11 точки (1 ас, 1 блок).

Така на Белгия вече е на 1/-финал, но и е необходима победа в последната трета среща от в Група F над Алжир, за да спечели първото място в Група F.

Белгия среща Алжир в четвъртък от 9:00 часа.

Украйна с разгром срещу Алжир на Мондиал 2025
Украйна с разгром срещу Алжир на Мондиал 2025

Италия пък и е необходима задължителна победа над Украйна. “Скуадра адзура” срещу Украйна в четвъртък от 16:30 часа. При загуба световните шампиони ще отпаднат рано от Мондиал 2025.

ИТАЛИЯ - БЕЛГИЯ 2:3 (23:25, 20:25, 25:22, 25:21, 13:15)
ИТАЛИЯ: Симоне Джанели 3, Юри Романо 8, Алесандро Микиелето 16, Матия Ботоло 17, Симоне Анцани 6, Роберто РУсо 2 - Фабио Балазо-либеро (Рикардо Сбертоли 1, Франческо Сани, Камил Рихлицки 11, Джанлука Галаси 4, Джовани Мария Гарджуло 5, Лука Поро 1)
Старши треньор: ФЕРДИНАНДО ДЕ ДЖОРДЖИ
БЕЛГИЯ: Стин Д’Хулст, Фере Регерс 31, Сам Деруу 17, Сепе Роти 16, Пиетер Кулман 7, Вуут Д ‘Хеер 7 - Горик Лантсогт-либеро (Пиер Перен, Сепе Ван Хойвеген, Самюел Фафсампс 1, Базил Дермо, Коби Вервимп-либеро)
Старши треньор: ЕМАНУЕЛЕ ДЗАНИНИ.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Финландия шокира олимпийския шампион Франция

Финландия шокира олимпийския шампион Франция

  • 16 сеп 2025 | 15:42
  • 7335
  • 0
Българи са лидери в 3 класации на Световното първенство

Българи са лидери в 3 класации на Световното първенство

  • 16 сеп 2025 | 15:01
  • 7436
  • 4
Украйна с разгром срещу Алжир на Мондиал 2025

Украйна с разгром срещу Алжир на Мондиал 2025

  • 16 сеп 2025 | 14:00
  • 1007
  • 0
Иран запази шансове след обрат срещу Тунис на Камило Плачи

Иран запази шансове след обрат срещу Тунис на Камило Плачи

  • 16 сеп 2025 | 13:29
  • 1323
  • 0
Аржентина близко до 1/8-финал след втора победа на Световното

Аржентина близко до 1/8-финал след втора победа на Световното

  • 16 сеп 2025 | 12:59
  • 1289
  • 3
Легендата Борислав Кьосев след драмата със Словения: Тези момчета имат характер!

Легендата Борислав Кьосев след драмата със Словения: Тези момчета имат характер!

  • 16 сеп 2025 | 12:32
  • 1489
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 17997
  • 18
Атлетик Билбао 0:0 Арсенал

Атлетик Билбао 0:0 Арсенал

  • 16 сеп 2025 | 19:45
  • 3387
  • 4
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 43023
  • 37
Шампионската лига се завърна, падна първият гол в новото издание на турнира

Шампионската лига се завърна, падна първият гол в новото издание на турнира

  • 16 сеп 2025 | 19:21
  • 2063
  • 0
Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 15447
  • 10
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 368833
  • 3