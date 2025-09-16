Гръм в рая! Белгия шамароса световния шампион Италия

Волейболистите на Белгия изиграха невероятен двубой и успяха да победят световните шампиони от Италия с 3:2 (25:23, 25:20, 22:25, 21:25, 15:13) във втория си мач на Световното първенство във Филипините в Група F.

“Червените дяволи” показаха, че нямат страх от световните шампиони и им изнесоха лекция в Кезон Сити.

🔥🔥🤯 BELÇİKA SON DÜNYA ŞAMPİYONUNU YENDİ



🇧🇪BEL 3-2 ITA🇮🇹



📍İtalya son maçta Ukrayna'yı yenemezse gruplarda elenecek pic.twitter.com/UbOghOcVOv — Vsever 2.0 🏐 (@Temmzvolley) September 16, 2025

Възпитаниците на Емануеле Дзанини поведоха с 2:0 гейма и бяха близо да спечелят двубоя в 3 гейма, но Алесандро Микиелето и съотборниците му се разиграха и вкараха двубоя в тайбрек.

В 5-ата част нервите на Сам Деруу и компания се оказаха по-силни и Белгия спечели с 15:13 и мача с 3:2 гейма след атака на фантастичния Фере Регерс.

Rycklixo aprenda a ser oposto pic.twitter.com/QseQZTG0Fz — L (@sportstanx) September 16, 2025

Така Белгия вече има в актива си 2 победи и 5 точки и е много близо до класиране на 1/8-финалите на Мондиал 2025.

Диагоналът Ферере Регерс заби невероятните 31 точки (2 аса, 2 блока).

Капитанът Сам Деруу добави 17 точки (3 блока).

Сепе Рети записа 16 точки (1 ас, 3 блока).

Матия Ботоло бе най-резултатен за Италия със 17 точки (1 блок).

Алесандро Микиелето добави 16 точки (2 аса, 2 блока).

Камил Рихлицки записа 11 точки (1 ас, 1 блок).

Така на Белгия вече е на 1/-финал, но и е необходима победа в последната трета среща от в Група F над Алжир, за да спечели първото място в Група F.

🇧🇪 Reprezentacja Belgii z pewnym awansem do fazy pucharowej.



🇧🇬 Reprezentacja Bułgarii z pewnym awansem do fazy pucharowej.



🇹🇷 Reprezentacja Turcji z pewnym awansem do fazy pucharowej.



🇫🇮 Reprezentacja Finlandii ogrywa mistrzów olimpijskich i jest o krok od awansu do fazy… pic.twitter.com/sfX0yuqSIt — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) September 16, 2025

Белгия среща Алжир в четвъртък от 9:00 часа.

Украйна с разгром срещу Алжир на Мондиал 2025

Италия пък и е необходима задължителна победа над Украйна. “Скуадра адзура” срещу Украйна в четвъртък от 16:30 часа. При загуба световните шампиони ще отпаднат рано от Мондиал 2025.

ИТАЛИЯ - БЕЛГИЯ 2:3 (23:25, 20:25, 25:22, 25:21, 13:15)

ИТАЛИЯ: Симоне Джанели 3, Юри Романо 8, Алесандро Микиелето 16, Матия Ботоло 17, Симоне Анцани 6, Роберто РУсо 2 - Фабио Балазо-либеро (Рикардо Сбертоли 1, Франческо Сани, Камил Рихлицки 11, Джанлука Галаси 4, Джовани Мария Гарджуло 5, Лука Поро 1)

Старши треньор: ФЕРДИНАНДО ДЕ ДЖОРДЖИ

БЕЛГИЯ: Стин Д’Хулст, Фере Регерс 31, Сам Деруу 17, Сепе Роти 16, Пиетер Кулман 7, Вуут Д ‘Хеер 7 - Горик Лантсогт-либеро (Пиер Перен, Сепе Ван Хойвеген, Самюел Фафсампс 1, Базил Дермо, Коби Вервимп-либеро)

Старши треньор: ЕМАНУЕЛЕ ДЗАНИНИ.