Световният шампион Италия не даде шанс на Украйна

Световните шампиони от Италия не дадоха шанс на Украйна и стигнаха до чиста победа с 3:0 (25:21, 25:22, 25:18) в последната среща от Група F на Световното първенство във Филипините.

Двубоят се изигра в Кесон Сити.

"Скуадра адзура" завърши на втора позиция в Група F със 7 точки (2 победи, 1 загуба) и се класира напред към 1/8-финалите, където ще срещне Аржентина.

Двубоят е на 21 септември от 10:30 часа

"Гаучосите" отстраниха олимпийския шампион Франция с 3:2 гейма.

Украйна завърши на трето място в Група F с 3 точки (1 победа, 2 загуби) и отпадна от Мондиал 2025.

"Скуадра адзура" има 4 световни титли във витрината си - от 1990, 1994, 1998 и 2022 г. Любопитното е, че селекционерът Фердинандо де Джорджи е "замесен" във всички тях - първите 3 като състезател, последната като треньор.

Най-резултатен срещу Украйна бе Алесандро Микиелето с 13 точки (1 блок).

Матия Ботоло (1 ас) и Юри Романо (1 ас, 1 блок) записаха по 11 точки.

За Украйна Юрий Семенюк реализира 14 точки.

Иля Ковальов добави 12 точки.

