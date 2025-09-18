Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Световният шампион Италия не даде шанс на Украйна

Световният шампион Италия не даде шанс на Украйна

  • 18 сеп 2025 | 18:53
  • 1081
  • 0

Световните шампиони от Италия не дадоха шанс на Украйна и стигнаха до чиста победа с 3:0 (25:21, 25:22, 25:18) в последната среща от Група F на Световното първенство във Филипините.

Двубоят се изигра в Кесон Сити.

"Скуадра адзура" завърши на втора позиция в Група F със 7 точки (2 победи, 1 загуба) и се класира напред към 1/8-финалите, където ще срещне Аржентина.

Двубоят е на 21 септември от 10:30 часа

Аржентина изхвърли олимпийския шампион Франция от Мондиал 2025
Аржентина изхвърли олимпийския шампион Франция от Мондиал 2025

"Гаучосите" отстраниха олимпийския шампион Франция с 3:2 гейма.

Украйна завърши на трето място в Група F с 3 точки (1 победа, 2 загуби) и отпадна от Мондиал 2025.

"Скуадра адзура" има 4 световни титли във витрината си - от 1990, 1994, 1998 и 2022 г. Любопитното е, че селекционерът Фердинандо де Джорджи е "замесен" във всички тях - първите 3 като състезател, последната като треньор.

Най-резултатен срещу Украйна бе Алесандро Микиелето с 13 точки (1 блок).

Матия Ботоло (1 ас) и Юри Романо (1 ас, 1 блок) записаха по 11 точки.

За Украйна Юрий Семенюк реализира 14 точки.

Иля Ковальов добави 12 точки.

СНИМКИ: volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Аржентина изхвърли олимпийския шампион Франция от Мондиал 2025

Аржентина изхвърли олимпийския шампион Франция от Мондиал 2025

  • 18 сеп 2025 | 15:38
  • 12127
  • 6
Нова волейболна драма пред 11 000 зрители! Филипините докоснаха 1/8-финал, но видеочек прати Иран напред

Нова волейболна драма пред 11 000 зрители! Филипините докоснаха 1/8-финал, но видеочек прати Иран напред

  • 18 сеп 2025 | 15:12
  • 6589
  • 2
Сърбия удари Бразилия! “Селесао” може и да отпадне от Мондиала

Сърбия удари Бразилия! “Селесао” може и да отпадне от Мондиала

  • 18 сеп 2025 | 14:41
  • 4609
  • 2
Камило Плачи изведе Тунис до 1/8-финал на Мондиал 2025

Камило Плачи изведе Тунис до 1/8-финал на Мондиал 2025

  • 18 сеп 2025 | 13:57
  • 1594
  • 1
ЦСКА покори Мусала

ЦСКА покори Мусала

  • 18 сеп 2025 | 13:35
  • 1258
  • 3
Найден Найденов: Българският отбор показа единство и облик на победител

Найден Найденов: Българският отбор показа единство и облик на победител

  • 18 сеп 2025 | 11:35
  • 3600
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

  • 18 сеп 2025 | 19:23
  • 74506
  • 188
Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

  • 18 сеп 2025 | 20:06
  • 8510
  • 0
Керкез отказа да си тръгне от ЦСКА, каза кога е щял да подаде оставка

Керкез отказа да си тръгне от ЦСКА, каза кога е щял да подаде оставка

  • 18 сеп 2025 | 19:57
  • 12627
  • 11
ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 39722
  • 37
Играят се ранните мачове в ШЛ, Копенхаген вкара първия гол за деня

Играят се ранните мачове в ШЛ, Копенхаген вкара първия гол за деня

  • 18 сеп 2025 | 19:45
  • 14826
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 408269
  • 13