Финалът ще бъде 9-ият двубой между България и Италия на СП

Утрешният финал на Световното първенство по волейбол за мъже ще бъде деветият път, в който отборите на България и Италия ще се изправят един срещу друг на Световно първенство.

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

В предишните осем случая двата отбора имат по четири победи и четири загуби, а последната им среща е от 2006 година, когато „лъвовете“ се наложиха с 3:2 в първия си мач от първата групова фаза на надпреварата. Другите срещи са от 2002 (3:2 за Италия), 1994 (3:0 за Италия), 1990 (3:1 за Италия), 1986 (3:0 за България), 1978 (3:0 за Италия), 1970 (3:0 за България) и 1949 (3:1 за България).

Световният шампион Италия срази Полша и среща България на финала!

Иначе Италия се намира в серия от 13 поредни победи в официални мачове срещу България. Последният успех на „лъвовете“ е от груповата фаза на Олимпийските игри в Лондон през 2012 година.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto