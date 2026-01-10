Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Ман Сити 2:0 Екзитър, Родри удвои преднината на "гражданите"

Ман Сити 2:0 Екзитър, Родри удвои преднината на "гражданите"

  • 10 яну 2026 | 16:59
  • 3051
  • 0
Ман Сити 2:0 Екзитър, Родри удвои преднината на "гражданите"

Манчестър Сити и Екзитър играят при 120 в мач от третия кръг на ФА Къп. Макс Алейн (12') откри резултата в срещата още преди изминаването на четвърт час игра.

В първите няколко минути впечатление направиха няколко последователни опита да бъде намерен изненадващо стартиралото от първата минута ново попълнение Антоан Семеньо. От другата страна пък впечатли с дрибльорски качества младия Райън МакЕйду. В 5-ата минута след изпълнение на корнер отличен изстрел с глава отправи Лиъм Оукс, спасен от Джеймс Трафорд. Постепенно възпитаниците на Джосеп Гуардиола, който бе на трибуните на “Етихад” поради наказание, изнесоха действията на терена в противниковата половина. След десетата минута те стигнаха до два последователни корнера. При вторият лошо изчистване даде възможност за ново вкарване на кълбото в пеналта, а разбъркване вътре даде възможност на младия Макс Алейн да прати топката до гредата и да открие резултата за 1:0.

Очаквано домакините продължиха да контролират почти изцяло случващото се на терена в следващите минути, които разиграваха спокойно в противниковата половина. В средата на първата част първо Антоан Семеньо опита да стреля, но бе блокиран, отскочилата топка отиде в краката на Родри, който без забавяне шутира неспасяемо и удвои преднината на Манчестър Сити.

Тимът от по-ниските дивизии на местния футбол стигна до тази фаза, след като отстрани Уикъмб във втория кръг. “Гражданите” пък достигнаха до финалите в надпреварата в последните два сезона, но и в двата случая претърпяха поражения съответно от Кристъл Палас и Манчестър Юнайтед. Мениджърът на тима Джосеп Гуардиола пък вчера посочи, че двубоите в турнирите за купите с отбори от по-ниските нива са се променили сериозно в последните 10 години, откакто той е на Острова, тъй като тези тимове вече се стремят да играят много по-качествен футбол и да задържат топката.

Каталунецът прави много промени в своя състав, но въпреки това остава верен на казаното на вчерашната си пресконференция и демонстрира сериозно уважение към днешния противник. Той пуска на терена едни от водещите футболисти на тима като Ерлинг Холанд и Райън Шерки, но голямата новина за Манчестър Сити е, че от първата минута стартира привлечения едва вчера от Борнемут Антоан Семеньо.

Мениджърът на Екзитър Стив Колдуел, който бе централен защитник в кариерата си на футболист, излиза с трима бранители в линия в опит да се подсигури срещу сериозната атакуваща мощ на домакините.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Флик успокои за Ламин Ямал и отсече: Мбапе е най-добрият нападател

Флик успокои за Ламин Ямал и отсече: Мбапе е най-добрият нападател

  • 10 яну 2026 | 12:02
  • 9074
  • 6
Бивш талант на Челси с ужасяваща изповед за здравето си: Остават ми няколко дни

Бивш талант на Челси с ужасяваща изповед за здравето си: Остават ми няколко дни

  • 10 яну 2026 | 09:16
  • 9895
  • 2
Разочарование за Камерун, но облекчение за Ман Юнайтед

Разочарование за Камерун, но облекчение за Ман Юнайтед

  • 10 яну 2026 | 08:52
  • 11176
  • 0
Първи разговори лице в лице между Солскяер и Манчестър Юнайтед

Първи разговори лице в лице между Солскяер и Манчестър Юнайтед

  • 10 яну 2026 | 08:18
  • 8138
  • 9
Дойде като суперзвезда в Звезда, а стана провален дебелак в дългове

Дойде като суперзвезда в Звезда, а стана провален дебелак в дългове

  • 10 яну 2026 | 08:07
  • 34141
  • 15
Челси ще трябва да внимава в лондонско дерби за ФА Къп

Челси ще трябва да внимава в лондонско дерби за ФА Къп

  • 10 яну 2026 | 07:55
  • 4703
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 1:2 Гьозтепе, обрат за тима на Мъри

ЦСКА 1948 1:2 Гьозтепе, обрат за тима на Мъри

  • 10 яну 2026 | 17:25
  • 11504
  • 22
ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

  • 10 яну 2026 | 16:39
  • 5503
  • 9
Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

  • 10 яну 2026 | 15:36
  • 13830
  • 7
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 10370
  • 9
Играят се девет мача от третия кръг на ФА Къп, Фулъм губи от Мидълзбро

Играят се девет мача от третия кръг на ФА Къп, Фулъм губи от Мидълзбро

  • 10 яну 2026 | 17:35
  • 4045
  • 1