Ман Сити 2:0 Екзитър, Родри удвои преднината на "гражданите"

Манчестър Сити и Екзитър играят при 120 в мач от третия кръг на ФА Къп. Макс Алейн (12') откри резултата в срещата още преди изминаването на четвърт час игра.

В първите няколко минути впечатление направиха няколко последователни опита да бъде намерен изненадващо стартиралото от първата минута ново попълнение Антоан Семеньо. От другата страна пък впечатли с дрибльорски качества младия Райън МакЕйду. В 5-ата минута след изпълнение на корнер отличен изстрел с глава отправи Лиъм Оукс, спасен от Джеймс Трафорд. Постепенно възпитаниците на Джосеп Гуардиола, който бе на трибуните на “Етихад” поради наказание, изнесоха действията на терена в противниковата половина. След десетата минута те стигнаха до два последователни корнера. При вторият лошо изчистване даде възможност за ново вкарване на кълбото в пеналта, а разбъркване вътре даде възможност на младия Макс Алейн да прати топката до гредата и да открие резултата за 1:0.

Очаквано домакините продължиха да контролират почти изцяло случващото се на терена в следващите минути, които разиграваха спокойно в противниковата половина. В средата на първата част първо Антоан Семеньо опита да стреля, но бе блокиран, отскочилата топка отиде в краката на Родри, който без забавяне шутира неспасяемо и удвои преднината на Манчестър Сити.

Тимът от по-ниските дивизии на местния футбол стигна до тази фаза, след като отстрани Уикъмб във втория кръг. “Гражданите” пък достигнаха до финалите в надпреварата в последните два сезона, но и в двата случая претърпяха поражения съответно от Кристъл Палас и Манчестър Юнайтед. Мениджърът на тима Джосеп Гуардиола пък вчера посочи, че двубоите в турнирите за купите с отбори от по-ниските нива са се променили сериозно в последните 10 години, откакто той е на Острова, тъй като тези тимове вече се стремят да играят много по-качествен футбол и да задържат топката.

Каталунецът прави много промени в своя състав, но въпреки това остава верен на казаното на вчерашната си пресконференция и демонстрира сериозно уважение към днешния противник. Той пуска на терена едни от водещите футболисти на тима като Ерлинг Холанд и Райън Шерки, но голямата новина за Манчестър Сити е, че от първата минута стартира привлечения едва вчера от Борнемут Антоан Семеньо.

Your City side to face Exeter 💪🩵



XI | Trafford, Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake, Rodri (C), Reijnders, McAidoo, Cherki, Semenyo, Haaland



SUBS | Donnarumma, Doku, Nico, Bernardo, Nunes, O'Reilly, Foden, Mukasa, Mfuni



🤝 @etihad pic.twitter.com/58uP8olH1K — Manchester City (@ManCity) January 10, 2026

Мениджърът на Екзитър Стив Колдуел, който бе централен защитник в кариерата си на футболист, излиза с трима бранители в линия в опит да се подсигури срещу сериозната атакуваща мощ на домакините.

