  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Световно първенство: България 0:0 Чили! Следете мача ТУК!

Световно първенство: България 0:0 Чили! Следете мача ТУК!

  • 17 сеп 2025 | 08:19
  • 473
  • 0

Волейболистите от националния отбор на България излизат днес в 8:30 часа срещу Чили в третия си двубой на Световното първенство във Филипините.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини ще изиграят в Пасай Сити третата си среща в Група Е.

Двубоят ще бъде излъчен на живо по MAX Sport 2.

България е лидер в Група Е след двете победи срещу Германия (3:0) и Словения (3:2), които осигуриха място в 1/8-финалите.

Чили допусна две загуби от Словения (0:3) и Германия (0:3).

България е №12-и в световната ранглиста, а Чили е на 29-о място.

Българска успешна блокада и ас на Аспарух Аспарухов и България поведе с 3:1. Мартин Атанасов атакува над блокадата - 5:3. Пайп на Аспарух Аспарухов - 6:3.

БЪЛГАРИЯ - ЧИЛИ 0:0 (6:3)
БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро
Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

