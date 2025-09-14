Италия започна безпроблемно защитата на световната си титла

Настоящият световен шампион Италия започна безпроблемно защитата на титлата си на Мондиал 2025 във Филипините. "Скуадра адзура" надиграха Алжир с 3:0 (25:13, 25:22, 25:17) в първия си мач от Група F на шампионата на планетата, игран този следобед пред близо 1750 зрители в зала "Смарт Аранета Колизеум" в Кезон Сити.

Във втория си двубой от групата момчетата на Фердинандо Де Джорджи ще играят с Белгия, която по-рано днес тръгна с победа над Украйна също с 3:0 гейма. Срещата е във вторник (16 септември) от 16,30 часа българско време. По-рано същия ден от 09,00 часа Алжир ще излезе срещу Украйна.

Алесандро Микиелето стана най-резултатен за Италия с 15 точки (2 блока и 4 аса). Матиа Ботоло (2 аса) и Юри Романо (1 ас) се отчетоха с 13 и 11 точки за победата.

За тима на Алжир Сиди Мохамед Дур (1 блок) и Буджемаа Иккен (2 блока) приключиха с 11 и 10 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com