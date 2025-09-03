Христо Стоичков: На Испания няма да им е толкова лесно, колкото си мислят

Слушай на живо: България - Испания

Легендата на българския футбол Христо Стоичков зарадва стотици фенове със снимки и автографи по време на благотворителната фиеста "Заедно за децата". Камата е оптимист, че "лъвовете" могат да направят мача труден за Испания.

Двубоят от квалификациите за Световното първенство през 2026 г. е утре (четвъртък) от 21:45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Христо Стоичков се появи на пресконференцията на Де ла Фуенте преди двубоя с България

"Да дойдат 40 000 да подкрепят нашите деца, а не чужди отбори. Аз съм го изживял този момент - когато стадионът е пълен и са ни подкрепяли. Винаги футболистът дава малко повече от себе си. Знаем срещу кой отбор играем. Испания е един изключителен отбор, с млади и опитни футболисти. Някои от тях са европейски шампиони. Знаем, че ще бъде много трудно, но и в тези моменти винаги сме изкарвали нещо от себе си, за да може да направим малко по-труден мача на Испания. Големи звезди са, но на терена са 11 срещу 11.

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

Илиан ще направи всичко възможно, за да изкара най-доброто, което имаме в момента. За жалост футболистите ни в чужбина не играят в толкова силни отбори. Да се надяваме, че всички футболисти, които излязат от първата минута, ще дадат всичко от себе си. Може да спечелят, може да загубят, но нека оставят сърцето си за тези 40 000, които ще дойдат утре.

Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

Нека защитим герба и да дадем увереност на тези фенове, които дойдат да ни подкрепят. Така сме били ние, така продължава да бъде и след нас. Аз мисля, че на Испания няма да им е толкова лесно, колкото си мислят. Аз винаги съм вярвал, независимо в какъв момент се намираме. Така беше и в моето време. Срещу Франция си повярвахме, че можем. Успяхме и оттам нататък всичко се подреди така, както трябва", заяви Стоичков.