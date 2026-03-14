България излиза за нова победа в квалификациите за ЕвроБаскет 2027

България продължава участието си в първата фаза на квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с важен мач срещу Украйна. Момичетата на Таня Гатева приемат украинките в зала "Колодрума" в Пловдив в 19:00 часа тази вечер.

При победа българките ще си гарантират участието във втория и същински етап на квалификационната битка. В момента "лъвиците" са с 4 победи от 4 мача. Украйна и Черна гора са с по 2 успеха и 2 поражения, но евентуална загуба на нашия отбор от украинките ще върне изцяло интригата в Група "Е".

Нашите момичета вече надиграха веднъж Украйна - 80:60 в Латвия. Преди три дни в Пловдив пък родните националки постигнаха втора категорична победа над Азербайджан. На тима ни му предстои и гостуване на Черна гора на 17 март, което би могло да се окаже и без значение за класирането ни в следващата фаза, в зависимост от резултата от двубоя с Украйна. Именно срещу Черна гора в Ботевград бе и най-трудният мач на България в групата до момента - победа с 4 точки разлика - 66:62.

