Стамен Белчев: Напрежението ще е по-голямо върху Лудогорец и това ще е плюс за ЦСКА

Слушай на живо: Лудогорец - ЦСКА

Стамен Белчев е треньорът, извел ЦСКА до първата и единствена досега победа за първенство в Разград (2:1 на 5 ноември 2017 г.). 56-годишният специалист на практика е спечелил повече от половината точки за "армейците" при шампионатните гостувания на Лудогорец - 4 от 7, като има и равенство 1:1 на 20 май 2017 г.

Хасковският наставник разказа спомените си от победата през 2017-а и начерта рецептата за успех пред отбора на Христо Янев днес.

Сблъсък с голям заряд в Разград!

"Със сигурност напрежението ще е по-голямо върху Лудогорец и това ще е плюс за ЦСКА. Все пак, когато си ставал толкова години шампион, не искаш да слизаш от трона, а в момента всяка грешка може да се окаже фатална. Но като цяло, когато играят ЦСКА и Лудогорец, мачовете винаги са интересни и напечени и в тях се търси резултат. Това е истината. Трябва да се излезе със самочувствие, агресия и характер. И да се внимава с провокациите", заяви Белчев пред "Тема Спорт".