11-те на Спартак (Варна) и ЦСКА 1948

Станаха ясни титулярните състави на Спартак (Варна) и ЦСКА 1948, които се изправят един срещу друг в двубой от 26-ия кръг на efbet Лига. Мачът на "Коритото" е от 12:45 часа и ще бъде ръководен от Венцислав Митрев.

Преди седмица "соколите", които заемат 13-ата позиция във временното класиране, допуснаха тежка загуба с 0:4 от Славия, докато "червените" завършиха при нулево равенство срещу Ботев (Пловдив), но все пак запазиха третото място.

Стартови състави:

Спартак (Варна): 23. Максим Ковальов, 50. Мартин Георгиев, 3. Матео Петрашило, 5. Димо Кръстев, 2. Борис Иванов, 44. Ангел Грънчов, 17. Цветослав Маринов, 88. Дамян Йорданов, 21. Шанде, 90. Георг Стояновски, 9. Цветелин Чунчуков;

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов, 2. Даниел Медина, 6. Егор Пархоменко, 21. Лаша Двали, 22. Огнен Гашевич, 67. Фредерик Масиел, 8. Йоан Манян, 20. Браян Собреро, 19. Марто Бойчев, 77. Елиас Франко, 93. Мамаду Диало.