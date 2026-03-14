Капитанът на ЦСКА 1948 се завръща срещу Спартак (Варна)

Капитанът на ЦСКА 1948 Даниел Медина ще се завърне в състава на тима за гостуването на Спартак (Варна). Боливиецът пропусна домакинството на Ботев (Пловдив) по нефутболни причини.

Капитанът на ЦСКА 1948 не подписал вътрешния правилник и отпаднал от групата

Според вътрешна, но непотвърдена официално информация, бранителят е отказал да играе, защото ръководството го е карало да се разпише под нов вътрешен правилник.

Така или иначе проблемът най-вероятно е изчистен и се очаква Медина да бъде титуляр за "червените" на "Коритото".