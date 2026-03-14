Ботев (Пд) гони домакински успех за 114-тата си годишнина

Ботев (Пловдив) и Ботев (Враца) ще се изправят един срещу друг в мач от 26-ия кръг на efbet Лига. Двубоят ще започне в 15:15 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Мартин Великов.

В момента Ботев (Враца) заема по-предна позиция в класирането, намирайки се на 9-то място с 31 точки след 25 изиграни мача. Пловдивчани са само на точка разлика, заемайки 11-та позиция с 30 точки от същия брой срещи. Интересното е, че въпреки по-ниската си позиция, "канарчетата" от Пловдив имат значително по-добра голова разлика, отбелязвайки 29 гола и допускайки 33, докато врачани са отбелязали едва 17 гола, но са допуснали само 20.

Ботев (Пловдив) показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, два равни мача и една загуба. "Канарчетата" завършиха наравно с ЦСКА 1948 (0:0), преди това победиха Септември (София) с 2:0, направиха равенство с Монтана 0:0 и изненадващо надвиха шампиона Лудогорец с 2:1. Ботев (Враца) също демонстрира колеблива форма с една победа, три равенства и една загуба.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Ботев (Пловдив) показва категорично превъзходство с пет последователни победи. Във вчерашния ден Ботев (Пловдив) се похвали, че е продал над 5700 билета за днешния мач. Наставникът на "канарчетата" Лъчезар Балтанов призова всички фенове за подкрепа.