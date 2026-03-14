Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Христо Янев пред историческо постижение, ако не загуби от Лудогорец

  • 14 март 2026 | 10:44
  • 232
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Лудогорец - ЦСКА

Христо Янев е на прага на историческо постижение преди днешния двубой между Лудогорец и ЦСКА. До него наставникът на "червените" ще стигне, ако не загуби сблъсъкът в Разград.

При този сценарий той ще стане първият треньор в историята на "армейците", който не пада в три последователни шампионатни мача срещу "орлите", съобщава "Мач Телеграф".. Досега Янев два пъти се е изправял срещу разградчани като наставник на ЦСКА, като и в двата мача тимът му бе домакин на "Васил Левски". И двата завършиха 0:0.

Сблъсък с голям заряд в Разград!
Първият бе навръх 70-годишния юбилей на ЦСКА – на 5 май 2018-а. Вторият - през есента на настоящия сезон, когато "червените" може би повече трябваше да съжаляват за нулевото реми, тъй като в 90-ата минута удар на Годой с глава като по чудо не донесе победата за тях, а бяха с човек по-малко.

Стамен Белчев: Напрежението ще е по-голямо върху Лудогорец и това ще е плюс за ЦСКА
Досега не са много и треньорите на ЦСКА, които са успявали да не загубят и два поредни мача за първенство от Лудогорец. Всъщност освен Янев, това е правил само Стамен Белчев и то на два пъти. Най-напред в края на сезон 2016/17 се стигна до две поредни равенства 1:1 между двата тима в плейофната фаза на първенството. Първото бе на "Армията", а второто в Разград. 

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Петко Христов игра малко при загуба на Специя

  • 14 март 2026 | 00:18
  • 1142
  • 2
Отборът на Гицов почти отказа Фенербахче от титлата

  • 13 март 2026 | 23:16
  • 12291
  • 1
Чорбаджийски започна плейофите в Румъния със загуба

  • 13 март 2026 | 22:54
  • 905
  • 0
Български национал се завърна след контузия и направи нещо, което рядко се случва

  • 13 март 2026 | 21:55
  • 18182
  • 2
Емил Ценов и Оренбург загубиха от пряк конкурент на дъното

  • 13 март 2026 | 21:19
  • 1249
  • 0
Петков: Никой не благодари на Достанич, че спаси Локомотив

  • 13 март 2026 | 21:16
  • 3060
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Сблъсък с голям заряд в Разград!

  • 14 март 2026 | 08:00
  • 6644
  • 58
Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

  • 14 март 2026 | 10:08
  • 3083
  • 2
Цървена звезда иска Джеймс Ето’о

  • 14 март 2026 | 07:47
  • 7757
  • 11
Спартак (Вн) и ЦСКА 1948 търсят завръщане към победите - домакините мислят за спасение, а гостите за топ 3

  • 14 март 2026 | 07:30
  • 3287
  • 5
Ботев (Пд) гони домакински успех за 114-тата си годишнина

  • 14 март 2026 | 07:45
  • 1703
  • 4
България излиза за нова победа в квалификациите за ЕвроБаскет 2027

  • 14 март 2026 | 07:15
  • 2624
  • 2