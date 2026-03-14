Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
Чорбаджийски пропуска мачовете на младежите в края на март?

  • 14 март 2026 | 10:37
  • 134
  • 0

Атакуващият полузащитник на Локомотив (Пловдив) Георги Чорбаджийски по всяка вероятност ще отпадне от сметките на селекционера на младежкия национален отбор Тодор Янчев. Преотстъпеният от ЦСКА на "Лаута" играч получи контузия в левия глезен след грубото влизане на Валон Хамджиджи в 50-ата минута.

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

21-годишният футболист на "черно-белите" бе заменен принудително от Душан Косич, като напусна терена с помощта на лекарския щаб. Съмненията са, че Чорбаджийски може да има сериозна контузия, като тепърва му предстоят прегледи.

На младежката ни селекция предстоят евроквалификациите с Гибралтар на 27 март и с Азербайджан четири дни по-късно.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Виж всички

Водещи Новини

