Чорбаджийски пропуска мачовете на младежите в края на март?

Атакуващият полузащитник на Локомотив (Пловдив) Георги Чорбаджийски по всяка вероятност ще отпадне от сметките на селекционера на младежкия национален отбор Тодор Янчев. Преотстъпеният от ЦСКА на "Лаута" играч получи контузия в левия глезен след грубото влизане на Валон Хамджиджи в 50-ата минута.

21-годишният футболист на "черно-белите" бе заменен принудително от Душан Косич, като напусна терена с помощта на лекарския щаб. Съмненията са, че Чорбаджийски може да има сериозна контузия, като тепърва му предстоят прегледи.

На младежката ни селекция предстоят евроквалификациите с Гибралтар на 27 март и с Азербайджан четири дни по-късно.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto