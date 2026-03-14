Спартак (Варна) надделя над Черно море в битка на ветераните

Отборът на Спартак (Варна) победи градския съперник Черно море с 3:2 след изпълнение на дузпи в среща от държавното първенство по футбол за ветерани на стадиона под Аспаруховия мост. Двубоят предложи интересни моменти за зрителите. В редовното време двата отбора не си отбелязаха гол.

В герой за "соколите" се превърна вратарят Костадин Иванов, който показа изключително хладнокръвие при дузпите и парира три от ударите на градския съперник. В тима на Спартак, воден от Пламен Казаков, Антон Вълчанов и Пламен Михов, освен вратарят Иванов, личаха имената на Бойко Косев, Свилен Иванов , Диян Кателиев и Николай Кателиев, който реализира победната дузпа.

В състава на "моряците" добри изяви имаха треньорите на представителния отбор на Черно море Боян Пейков и Веселин Бранимиров, Тодор Каменов и Пламен Хаджийски. На 26 март Спартак среща тима от село Боровец, Търговищко и при победа ще играе на полуфинал срещу Добруджа.



Пламен Трендафилов