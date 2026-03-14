  3. Цървена звезда иска Джеймс Ето’о

Цървена звезда иска Джеймс Ето'о

Цървена звезда иска Джеймс Ето’о

Халфът на ЦСКА Джеймс Ето'о е трансферна цел на Цървена звезда, твърди сайтът 237foot.com. Според информацията, сръбският гранд вече е осъществил контакт с агентите на камерунеца, който прави най-силния сезон в кариерата си.

Ето’о има 4 гола и 8 асистенции в efbet Лига, а негово попадение донесе успеха на ЦСКА с 1:0 срещу Левски през есента. “Червените” усилено се опитват да удължат договора на 25-годишния халф, но до момента не са постигнали целта си. Действащият контракт на универсалния футболист е до 2027 година.

Ето’о притежава български паспорт, което го прави още по-привлекателен за Звезда, защото не би заемал квота за чужденец в местното първенство. Старши треньорът на европейския клубен шампион от 1991 година Деян Станкович вижда в негово лице потенциален заместник на Тими Елшник, който се очаква да бъде продаден.

Сръбските медии допълват новината, като пишат, че Звезда може да срещне конкуренция за подписа на Ето’о от страна на Лудогорец и припомнят, че миналото лято клубът от Разград е изпреварил “червено-белите” за Петър Станич, който се превърна в голямата звезда на “орлите” и стана голмайстор на основната фаза на Лига Европа.

