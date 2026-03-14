Сблъсък с голям заряд в Разград!

Лудогорец и ЦСКА се изправят един срещу друг в голямото дерби на 26-ия кръг в efbet Лига. Сблъсъкът на стадион "Хювефарма Арена" е от 17:45 часа и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.

Двубоят е очакван с голям интерес както от феновете на двата тима, така и от тези на Левски, тъй като при грешна стъпка на "орлите", любимият им отбор ще има възможност да увеличи преднината си на върха, ако спечели гостуването си на Берое утре. Към момента съставът, воден от Пер-Матиас Хьогмо, заема втората позиция, изоставайки на 9 точки от лидера в класирането. "Армейците" пък са четвърти, но не крият амбициите си за по-предно място в подреждането.

След неубедителните мачове срещу пловдивските Ботев (1:2) и Локомотив (1:1), разградчани напипаха верния ритъм и се наложиха последователно над Левски (1:0) и Монтана (3:0). "Зелените" продължават да мечтаят за 15-а поредна титла, но за да стигнат до нея, трябва да сведат грешките до минимум, а в същото време да очакват такива от основния им конкурент за трофея.

ЦСКА също е в серия от две поредни победи - срещу Ботев (Враца) и Локомотив (София). Именно срещу "железничарите" преди седмица момчетата на Христо Янев изиграха един от най-силните си двубои през този сезон и логично спечелиха с 2:0.

Точно затова се очаква наставникът на софиянци да не прави промени сред титулярите. В лагера на гостите няма контузени или наказани играчи, но Лумбард Делова и Мохамед Брахими трябва да бъдат изключително внимателни, тъй като "висят" с по 4 жълти картона и при ново официално предупреждение ще пропуснат срещата с Добруджа следващата седмица.

Добрата новина за Лудогорец е, че след изтърпяно наказание се завръща капитанът Антон Недялков. Аут обаче остава контузеният Кайо Видал, а по всяка вероятност мача ще пропусне и Станислав Иванов, който също има оплаквания.

Първият сблъсък между днешните съперници по-рано през сезона завърши при нулево равенство на стадион "Васил Левски", а до края на кампанията се очертават още четири битки, освен днешната, помежду им.

Както е известно, Лудогорец и ЦСКА ще спорят на полуфинал за Купата на България в две срещи, а ако запазят местата си в топ 4, което към днешна дата изглежда, че по-скоро ще се случи, те ще се изправят един срещу друг още два пъти в плейофната фаза.

Лудогорец - ЦСКА

Начало: 17:45 часа

Съдия: Любослав Любомиров

Стадион: "Хювефарма Арена", Разград