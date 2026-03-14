Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

Андреа Кими Антонели спечели своя първи полпозишън за основно състезание във Формула 1, след като триумфира в квалификацията преди утрешната Гран При на Китай в Шанхай.

KIMI ANTONELLI IS ON POLE IN CHINA! 👏💨



It's his first Grand Prix Pole Position in F1! 😮‍💨#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/vhTL5t8LlV — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

По този начин италианецът се превърна в най-младия пилот, спечелил полпозишън в историята на Формула 1 на 19 години и 201 дни. Той подобри рекорда на Себастиан Фетел от Гран При на Италия през 2008 година, когато бъдещият четирикратен шампион триумфира в квалификацията на „Монца“ на 21 години и 72 дни.

Kimi. Antonelli. 👏



You are the youngest Grand Prix pole-sitter in F1 history 🤝#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/96yFeimQhm — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Антонели имаше и шанс в днешната битката за първото място, тъй като неговият съотборник в Мерцедес Джордж Ръсел направи само една летяща обиколка в решителните 13 минути на квалификацията. Британецът спря на пистата с повреда в скоростната кутия в началото на сесията, след което успя да се прибера в бокса, където механиците му успяха да отстранят повредата и той излезе на пистата в самия край на квалификацията.

George Russell STOPS on track... 😱



He gets going soon after but George reports that he can't shift gears! #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/k9RNuGXojR — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

В единствената си обиколка Ръсел постигна резултат от 1:32.286, който беше с 0.222 секунди по-бавен от времето от 1:32.064, с което Антонели завоюва полпозишъна. Трети на стартира утре ще застане Люис Хамилтън, който завърши на 0.351 зад своя наследник в екипа на Мерцедес.

Russell gets back on track with three minutes left of Q3! 🤯



Will he be able to topple Antonelli's provisional P1?#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/DvJkaebRdi — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Седемкратният шампион ще раздели втората редица със своя съотборник във Ферари Шарл Леклер, а зад двамата от третия ред ще потеглят пилотите на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис. Пиер Гасли и Макс Верстапен ще оформят четвъртата редица пред Исак Хаджар и Оливър Беарман, който ще застанат на петата редица.

Antonelli currently holds the top spot in Q3, with Russell in the garage! 🤯



Piastri is two tenths away from the provisional pole-sitter 👀#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/3uYcDJrW06 — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Първи извън челната десетка на старта отново ще бъде Нико Хюлкенберг, който не успя да намери място в Q3 за само 0.002, с колкото беше изпреварен от Хаджар. На 0.003 зад Хюлкенберг остана Франко Колапинто, който ще потегли 12-ти, а елиминирани в края на Q2 бяха още Естебан Окон, Лиам Лоусън, Арвид Линдблад и Габриел Бортолето.

Leclerc moves up into P1! 😮‍💨



Meanwhile, Hadjar is currently the driver at risk of falling into the elimination zone in P10 ⛔️#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/Ps6v3FkGP7 — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

За бразилеца сесията завърши със завъртане и удар в стената в последния завой на пистата, когато той се опита да отвори прекалено много влизането в кривата и загуби контрол върху бордюра. Заради последвалия жълт флаг в тази част от пистата Окон, Лоусън и Линдблад трябваше да прекратят финалните си летящи турове, което ги лиши от шанса да се борят за място в топ 10.

🟡 YELLOW FLAG 🟡



Gabi Bortoleto is in the gravel at the final corner, but he gets going and returns to the pits! 😮‍💨#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/kDYVbKyU8v — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

За втори пореден ден в първата фаза на квалификацията в Китай елиминирани бяха пилотите на Уилямс, Астън Мартин и Кадилак, които ще заемат последните шест позиции на стартовата решетка утре. Най-напред от тях ще бъде Карлос Сайнц, който в края на Q1 беше с 0.178 по-бавен от Лоусън в битката за последното място в Q2.

ELIMINATED IN Q1 ❌



Sainz 📸

Albon

Alonso

Bottas

Stroll

Perez#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/JOndYDkHdV — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Испанецът ще подели деветата редица със съотборника си Алекс Албон, а зад тях на десетия ред ще застанат Фернандо Алонсо и Валтери Ботас, който успя да раздели пилотите на Астън Мартин. Ланс Строл ще потегли 21-ви, а от последното 22-ро място надпреварата ще започне вторият представител на Кадилак Серхио Перес.

Състезанието за Гран При на Китай, втори кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за 9:00 часа българско време утре сутринта и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

