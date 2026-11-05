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Лига Европа се завръща с нови български надежди

  • 5 ное 2026 | 07:11
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Лига Европа се завръща с нови български надежди

Четвъртият кръг от основната фаза на Лига Европа предлага 18 мача на 5 ноември, а българският интерес е съсредоточен на Националния стадион „Васил Левски“. Левски приема полския Ягелония от 19:45 часа, като „сините“ са 17-и с 4 точки и все още търсят първия си домакински успех в основната фаза, а билетите надхвърлиха 19 500. В същия час Милан посреща Ференцварош – единствената победа на „росонерите“ в три мача срещу безгрешен унгарски тим, който е сред петте отбора с пълен актив заедно с Бенфика, Байер Леверкузен, Борнемут и Олимпиакос. Късният блок от 22:00 часа предлага водача Бенфика срещу Лех Познан, гостуване на Ювентус при АЗ Алкмаар и среща на Байер (Леверкузен), който не е допуснал гол в три мача, с все още безточковия Марсилия. По традиция Sportal.bg ще ви предложи да проследите развитието на турнирния ден в реално време.

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