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Реал Сосиедад и Лион не излъчиха победител

  • 5 ное 2026 | 22:45
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Реал Сосиедад и Лион не излъчиха победител

Отборите на Реал Сосиедад и Лион завършиха наравно 1:1 на „Реале Арена“ в срещата помежду си от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Ремито изглежда закономерно предвид това, че мачът премина при равностойна игра. Баските бяха тези, които взеха аванс в 28-ата минута, когато Ори Оскарсон засече с глава центриране на Андер Баренечеа. Французите обаче съумяха да избегнат поражението в 54-тата минута. Тогава след подаване на Танър Тесман, Корентен Толисо овладя топката на гърди, след което се разписа със своето воле.

Така Лион събра 7 точки в актива си и временно зае 12-ото място в класирането, където Реал Сосиедад засега е на 17-ата позиция със своите 5 пункта.

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Снимки: Gettyimages

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