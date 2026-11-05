Реал Сосиедад и Лион не излъчиха победител

Отборите на Реал Сосиедад и Лион завършиха наравно 1:1 на „Реале Арена“ в срещата помежду си от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Ремито изглежда закономерно предвид това, че мачът премина при равностойна игра. Баските бяха тези, които взеха аванс в 28-ата минута, когато Ори Оскарсон засече с глава центриране на Андер Баренечеа. Французите обаче съумяха да избегнат поражението в 54-тата минута. Тогава след подаване на Танър Тесман, Корентен Толисо овладя топката на гърди, след което се разписа със своето воле.

🔚 Full-time! Another point secured on our European journey. https://t.co/Pa6L1iTA4U — Real Sociedad 🇺🇸 🇬🇧 (@RealSociedadEN) November 5, 2026

Така Лион събра 7 точки в актива си и временно зае 12-ото място в класирането, където Реал Сосиедад засега е на 17-ата позиция със своите 5 пункта.

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Снимки: Gettyimages