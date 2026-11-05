10 от Кристъл Палас се измъкнаха драматично срещу Хофенхайм

Кристъл Палас и Хофенхайм завършиха драматично 1:1. В 4-ти мач за двата отбота от основната фаза на Лига Европа. Англичаните губеха до последните секунди на двубоя, а и бяха с човек по-малко заради червен картон на Адам Уортън в 77-ата минута, но с късно попадение на Даичи Камада изковаха точката.

Така „орлите“ записаха второ поредно равенство в турнира и са с 5 точки. Хофенхайм пък вече е с 4 пункта, но може да съжалява за пропуснатата победа. Двата тима са и съвсем близо един до друг в класирането.

Oще в 7-ата минута германците излязоха напред. След отлична контраатака Александер Прас бе изведен в наказателното поле и стреля, а стражът на Кристъл Палас Дийн Хендерсън не се намеси особено добре и топката мина под плонжа му – 0:1 за Хофенхайм. Гостите можеха и да удвоят петнадесетина минути по-късно, но вратарят на англичанинте спаси опасен удар на Андрей Крамарич. Междувременно Палас също се активизира и Даичи Камада и Жан-Филип Матета, но Оливер Бауман се намеси добре. В самия край на първата част Вутер Бюргер от гостите също можеше да се разпише, но Хендерсън успя да избие в корнер.

A point at Selhurst 🤝 https://t.co/zDB1eQSDqn — Crystal Palace F.C. (@CPFC) November 5, 2026

В началото на втората част Фисник Аслани също имаше добър шанс да вкара за гостите, но ударът му мина встрани. Положението на Палас пък не се подобри, тъй като в 77-ата минута халфът Адам Уортън си изкара втори жълт картон за удар с лакът и бе изгонен. Все пак обаче англичаните успяха да измъкнат равенството дори и с човек по-малко. В продължението на двубоя Тайрик Мичъл с глава намери в наказателното поле Даичи Камада. Японецът овладя и веднага страля, а топката мина между краката на Бауман за крайното 1:1.

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Снимки: Imago