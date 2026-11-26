Иван Леко: Не обвинявам Зомер, без него щяхме да имаме много по-малко точки

Старши треньорът на Брюж Иван Леко не скри разочарованието си от поражението срещу Ливърпул в Шампионска лига. Хърватският специалист призна превъзходството на английския гранд, но изрази съжаление, че неговият отбор е проявил прекалено голям респект към съперника в началото на двубоя.

„Тъжни сме и сме разочаровани. Наистина искахме да покажем, че можем да постигнем резултат срещу най-добрите, но за съжаление днес представянето ни не беше достатъчно добро. Преди мача казах, че трябва да си в най-добрата си форма, за да извлечеш нещо от двубой тук. Брюж игра добре днес, но това не е достатъчно срещу отбор като Ливърпул. Те бяха концентрирани и постигнаха напълно заслужена победа. Усещането ми обаче е, че им беше малко прекалено лесно, както и срещу Астън Вила. Не бяхме надиграни. Обвинявам ли Зомер за първия гол, който допуснахме? Не. Грешките са част от играта. Освен това без Зомер щяхме да имаме много по-малко точки в Шампионската лига“, заяви Леко.

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Наставникът на белгийския тим подчерта, че разликата между двата отбора се е изразявала в детайлите, и отчете като основна слабост поведението на своите футболисти през първите 15 минути.

„Това не беше битка между Давид и Голиат. Разликата обаче беше в детайлите. Беше приятно, че ни направиха комплименти преди мача, защото треньорът им каза, че им е било приятно да анализират нашите двубои. Но тези комплименти не те карат да се чувстваш по-добре сега. В нападение не бяхме лоши, но във всяко отношение нещо малко не ни достигаше. Не се предадохме и вярвахме в нашия стил на игра. Това, което не ми хареса обаче, бяха първите 15 минути. Показахме прекалено голям респект. Беше точно както преди десет години. Тогава си мислехме: „О, Боже, Ливърпул – нямаме никакъв шанс“. Но след гола, който допуснахме, проявихме характер и доказахме, че можем да се противопоставим на Ливърпул.“

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Въпреки поражението Брюж остава с девет точки от пет мача и продължава да има шансове за класиране в елиминационната фаза на Шампионска лига. Леко обаче отказа да прави предварителни сметки за перспективите пред своя отбор в оставащите три двубоя.

„След загубата от Астън Вила всички казваха, че не можем да се класираме. Но още тогава отказах да започна да правя сметки и това не се е променило. Ако погледнете шансовете на хартия и бюджетите, нямате особено големи шансове срещу Наполи и Щутгарт, докато срещу Бодьо/Глимт шансовете са 50 на 50. Но просто трябва да се стремиш да постигаш възможно най-добрия резултат във всеки мач и на всяка тренировка. Сега първата ни задача е да преодолеем тази загуба, а от утре отново да насочим вниманието си към неделя, защото ни предстои поредният важен мач в първенството“, завърши Леко.

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Снимки: Imago