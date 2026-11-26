Почетино: Показахме как искаме да играем оттук нататък

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино отличи характера на своите възпитаници след равенството 2:2 при гостуването на Спортинг (Лисабон) в двубой от петия кръг на основната фаза на Шампионска лига.

Португалците водеха след първото полувреме с 1:0, но в началото на втората част „червените дяволи“ осъществиха обрат благодарение на два бързи гола на Бруно Фернандеш. В 80-ата минута обаче английският тим допусна изравнително попадение и изпусна победата.

Ман Юнайтед и Спортинг поднесоха драма с четири гола, три дузпи и червен картон

„Толкова много се гордея с футболистите. Това беше труден мач. Хареса ми начинът, по който отборът игра през всичките 90 минути – показа характер и индивидуалност", заяви Почетино.

"Трудно е да посоча друг мач, в който грешките да се наказват толкова мигновено. На няколко пъти бяхме наказани в ключови моменти“, продължи аржентинецът.

Фонсека: Не мисля, че сме се сринали след почивката

Почетино изрази задоволството си от напредъка на отбора само след седмица съвместна работа и подчерта, че представянето в португалската столица ще помогне за подготовката за следващия двубой.

„Днес показахме как искаме да играем – и то само след една седмица съвместна работа. Трябва да бъдем по-съсредоточени, по-концентрирани и да се постараем да се възстановим по-добре. Но представяне като днешното е най-доброто лекарство в подготовката за следващия мач“, добави наставникът на "червените дяволи".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago