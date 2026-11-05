Андерлехт пречупи РБ Залцбург за втора поредна победа в Лига Европа

Отборът на Андерлехт записа втора поредна победа в основната фаза на Лига Европа, след като надви с 2:0 РБ Залцбург като домакин в среща от четвъртия кръг. Белгийците поведоха чрез Лудвиг Аугустинсон (20'), но трябваше да чакат до самия край, когато резервата Мартен Винклер (90') сложи точка на спора.

С успеха тимът от Брюксел събра шест точки, след като в предходния кръг разгроми Ягелония с 3:0 като гост. Австрийците от своя страна останаха с четири пункта и вече трети пореден мач не могат да спечелят в турнира. Единствената им победа продължава да бъде успехът с 1:0 при визитата на българския шампион Левски на старта на основната фаза.

Drie punten in't Park. 💜 #ANDSAL https://t.co/wdy236ja4I — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) November 5, 2026

Домакините започнаха по-убедително и заслужено стигнаха до преднина в 20-ата минута. Тогава Аугустинсон изпълни по великолепен начин пряк свободен удар и не остави шанс на вратаря Кристиан Завишицки. Нататък стражът на гостите имаше основна заслуга разликата да остане минимална, след като спря опитите на Лубор Амброш и Михайло Цветкович.

РБ Залцбург не отправи нито един удар през първото полувреме, но след почивката постепенно намери начин да застраши съперника. Около двайсет минути преди края Харис Табакович засече с глава центриране от корнер, но прати топката над вратата.

Домакините на два пъти пратиха топката в мрежата извън зачетените попадения, но намесите на ВАР запазиха интригата. Пет минути преди края австрийците имаха отличен шанс да ги накажат за пропуснатите възможности. Тогава Дрекслер стреля опасно, но топката срещна лицето на Колин Кусеманс и белгийският страж запази крехкия аванс на своите.

Passion. 💜 #ANDSAL https://t.co/SG0Zj26bQG — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) November 5, 2026

Развръзката дойде в 90-ата минута. Оливер Антман намери Винклер, който се откъсна срещу вратаря и технично го прехвърли за крайното 2:0. Така резервата, който по-рано бе видял свое попадение отменено, този път окончателно уби надеждите на гостите.

В следващия кръг Андерлехт ще гостува на ОФИ Крит на 26 ноември (четвъртък) от 22:00 часа българско време. РБ Залцбург пък в същия ден от 19:45 часа ще приеме Арарат-Армения.

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