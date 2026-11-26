Арда Туран: Никога не съм се предавал, няма да го направя и сега

Старши треньорът на Шахтьор (Донецк) Арда Туран призна превъзходството на Фенербахче след поражението на украинския тим в Шампионската лига. Турският специалист анализира причините за загубата, коментира тактическите решения на своя сънародник Емре Бельозоглу и изрази увереност в бъдещето на младия си отбор.

„Искам да поздравя Фенербахче и господин Емре за тази победа. На терена те се справиха по-добре от нас в определени аспекти. Често не успявахме навреме да влезем в единоборствата, закъснявахме с намирането на варианти за продължаване на атаките и допускаме много грешки при подаванията в разиграването на топката. Дори когато не ни пресираха десет срещу десет, не успявахме да намерим свободен футболист", отбеляза Арда Туран.

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"Ще продължим да работим с нашия отбор, който е млад и има потенциал. Понякога в подобни отбори могат да възникнат такива проблеми. За нас това беше горчив опит, от който трябва да си извлечем много поуки. Ще работим върху грешките си, за да ставаме по-добри, и ще продължим напред“, заяви бившият турски национал.

Запитан за шансовете на Шахтьор да се класира за елиминационната фаза на Шампионската лига, турският специалист бе категоричен, че неговият отбор няма да се предаде.

„Никога не съм се предавал в живота си и нямам намерение да го правя и сега. Ако в следващите мачове спечелим 6 или 5 точки, ще продължим да се борим", добави Арда Туран.



В класирането Шахтьор е на 26-о място, а до края наосновната фаза ще играе със Слован (Братислава), РБ Лайпциг и Реал Мадрид.

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Снимки: Gettyimages