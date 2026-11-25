Битката за място в елиминациите на Шампионската лига се разгаря

С девет двубоя в сряда ще завърши петият кръг от основната фаза на Шампионската лига. Носителят на трофея Пари Сен Жермен ще преследва петата си поредна победа в турнира срещу Рома, Барселона гостува в Азербайджан, а Маурисио Почетино ще дебютира начело на Манчестър Юнайтед в европейската надпревара при визитата на Спортинг (Лисабон).

Битката за директно класиране на осминафиналите става все по-оспорвана. Редица реномирани клубове са застрашени от преждевременно отпадане и нямат право на повее грешни стъпки.

Барселона ще преследва пета поредна победа във всички турнири при гостуването си на азербайджанския Сабах. Двата отбора ще се изправят един срещу друг за първи път в историята си. Сабах има 3 точки след първите четири кръга, като единственият му успех дойде при победата с 2:0 над Славия (Прага). Азербайджанците загубиха останалите си три срещи срещу Манчестър Юнайтед, Борусия (Дортмунд) и Викинг. Барселона е сред отборите в първата осмица. Възпитаниците на Ханзи Флик пристигат с повишено самочувствие след победата с 3:2 над Виляреал в Ла Лига. Каталунците са изявен фаворит, но продължителното пътуване до Азербайджан е допълнително предизвикателство за тях.

Два отбора, които изпитват сериозни затруднения в настоящото издание на Шампионската лига, се срещат в чешката столица. Славия (Прага) има само 1 точка, докато Виляреал е с 3. В предишния кръг чехите загубиха с 1:2 от Арсенал, а испанците претърпяха тежко поражение с 0:6 от Пари Сен Жермен. Славия обаче се представя отлично в местното първенство, където е лидер с 37 точки от 15 срещи. Историята е на страната на „жълтата подводница“. Виляреал няма поражение в деветте си досегашни двубоя срещу чешки съперници, като е спечелил шест от тях. Славия пък има само една победа в 13 срещи с испански отбори.

Атлетико Мадрид няма право на грешна стъпка, след като събра едва 4 точки от първите си четири срещи. Испанците загубиха с 0:2 от Байерн (Мюнхен) в предишния кръг, но през уикенда победиха Хетафе с 3:0 в Ла Лига. Норвежкият Викинг също има 4 точки. Скандинавците вече поднесоха една от изненадите в турнира, завършвайки 3:3 с Байерн, а в последния кръг разгромиха Сабах с 4:1. Това ще бъде първата среща между двата клуба. Атлетико е спечелил шест от седемте си досегашни двубоя срещу норвежки отбори, но Викинг се е разписал във всеки от последните си 12 мача в европейските турнири.

Брюж и Ливърпул влизат в прекия си сблъсък с равен актив от 9 точки и амбиции за директно класиране на осминафиналите. Белгийският шампион записа три последователни победи в Шампионската лига, сред които впечатляващ успех с 4:3 като гост на Интер и победа с 2:1 над ПСВ Айндховен. През уикенда Брюж разгроми Мехелен с 5:1 и удължи серията си без поражение във всички турнири на 11 срещи. Ливърпул пристига в Белгия след категорична победа с 4:0 над Манчестър Юнайтед. Мърсисайдци обаче загубиха последния си европейски двубой с 2:3 от Фенербахче в Истанбул. Срещата ще бъде своеобразно завръщане към историята, след като двата клуба са се срещали във финалите за Купата на УЕФА през 1976 г. и КЕШ през 1978 г.

Само една точка разделя Интер и Щутгарт преди срещата им на „Джузепе Меаца“. Италианският шампион има 6 точки, докато германците са със 7. „Нерадзурите“ започнаха разочароващо участието си в турнира с две поражения, но впоследствие се стабилизираха и записаха последователни победи над Шахтьор (Донецк) и Фейенорд, без да допуснат попадение. Щутгарт има възможност да направи важна крачка към елиминационната фаза при положителен резултат в Милано. Германците вече победиха Викинг и Слован (Братислава), а също така спечелиха точка срещу Атлетико Мадрид. Домакинският фактор може да се окаже особено важен за Интер в битката за по-предно класиране.

Шахтьор (Донецк) и Фенербахче ще се срещнат на стадион „Стамфорд Бридж“ в Лондон в двубой между два отбора, разделени от само една точка в класирането. Шахтьор има 4 точки след победа над АЕК, равенство с ПСВ Айндховен и поражения от Интер и Спортинг (Лисабон). Фенербахче е с 5 точки, като в предишния кръг постигна престижна победа с 3:2 над Ливърпул, след като на два пъти изоставаше в резултата. Двата отбора имат два предишни официални двубоя – в квалификациите на Шампионската лига през сезон 2015/16. Тогава срещата в Истанбул завърши 0:0, а в реванша Шахтьор спечели с 3:0 и продължи напред.

Лил ще търси първата си победа в настоящото издание на Шампионската лига при домакинството на шесткратния европейски клубен шампион Байерн (Мюнхен). Френският отбор има само една точка след едно равенство и три поражения и е сред тимовете с най-неубедителен старт на основната фаза. Баварците пристигат след важна победа с 2:0 като гост на Атлетико Мадрид в предишния кръг. Германският гранд има и положителни спомени от предишните си срещи с Лил. Двата отбора бяха в една група през сезон 2012/13, когато Байерн спечели с 1:0 във Франция и с категоричното 6:1 в Мюнхен по пътя към спечелването на трофея.

Действащият европейски клубен шампион Пари Сен Жермен ще се опита да продължи перфектния си старт в турнира. Парижани имат максималните 12 точки и впечатляващите 20 отбелязани попадения след първите четири кръга. Отборът на Луис Енрике записа победи над Слован (Братислава), Манчестър Сити, Барселона и Виляреал, а днес посреща Рома. Френският гранд е в серия от 12 поредни успеха във всички турнири. Рома пристига след категорична победа с 5:1 над Парма в Серия „А“, при която нидерландският нападател Донийл Мален отбеляза четири гола. Тимът на Джан Пиеро Гасперини обаче има само 4 точки в Шампионската лига, след като в последния кръг пропиля аванс от два гола и загуби с 2:3 от Манчестър Юнайтед. Допълнителен заряд на срещата придава фактът, че Луис Енрике е бивш наставник на римските „вълци“.

Маурисио Почетино ще запише първия си мач в Шампионската лига начело на Манчестър Юнайтед при гостуването на Спортинг. Аржентинският специалист започна престоя си на „Олд Трафорд“ с тежко поражение с 0:4 от Ливърпул. Португалците имат 9 точки след първите четири кръга, докато английският гранд е с 6. Спортинг също ще бъде воден от нов треньор – Пауло Фонсека, който спечели първите си два двубоя начело на лисабонския клуб. Срещата ще бъде специална и за капитана на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш, който ще се изправи срещу бившия си отбор за първи път след трансфера си в Англия през януари 2020 г. Англичаните са спечелили три от четирите си досегашни срещи със Спортинг, но имат само една победа в последните си 11 гостувания в Шампионската лига.

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Снимки: AI